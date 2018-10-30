Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Amazon'un yaşadığı değer kaybıyla iki günde 19 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en zengin iş insanı olan, Amazon’un kurucusu ve CEO’su olma unvanlarını taşıyan Jeff Bezos, NASDAQ’da yaşanan düşüş sonucu ciddi bir para kaybı yaşadı. Cuma günkü borsa seansında yüzde 7.8 değer kaybına uğrayan Amazon, olumsuz etkilerin dün de devam etmesiyle 2 işlem gününde toplam yüzde 14 oranında düşüş yaşadı. Şirketin bu denli değer kaybetmesi Bezos’un cebine ise 19.2 milyar dolarlık bir kayıp olarak yansıdı.

Amazon, üçüncü çeyrek verilerinin açıklanması öncesinde de hisselerinde 10 Ekim’de 6.2, 24 Ekim’de de yüzde 5.9 düşüş yaşayarak değer kaybetmişti.

Bir dönem 1 trilyon doları aşan piyasa değerine sahip olan Amazon’un değeri ekim ayında yaşadığı yüzde 24’lük düşüşle 750 milyar dolara geriledi. Bezos, Amazon hisselerinin 2017 yılında yüzde 56, bu yıl da son düşüşe rağmen yüzde 31 değer kazanmasıyla dünyanın en zengin kişisi olma unvanına sahip olmuştu.