Amazon'un, market alışverişi taleplerinin artması nedeniyle depo işçilerini daha fazla çalışmaya teşvik etmek için ücret artışı önerdiği iddia edildi. Amazon'un işçilerine saatlik 19 dolar teklif ettiği söyleniyor. Salgından önceki saatlik ücret 15 dolardı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çevrimiçi alışverişin artmasıyla birlikte çevrimiçi alışveriş devleri artan talebe yanıt vermek için yeni önlemler alıyor.

Amazon'un, artan çevrimiçi market alışverişleri nedeniyle Whole Foods market zincirinde çalışmaları için depo işçilerine teşvik ücreti önerdiği iddia edildi. Medyaya sızan Amazon mesajında, Prime Now market siparişlerinin 'kitlesel bir artışla' karşı karşıya olduğu belirtildi.

Çevrimiçi market alışverişlerinde patlama yaşanıyor

Amazon müşterilerinin çevrimiçi market ürünleri siparişi verebildiği Amazon işletmesi Prime Now, sipariş edilen ürünleri genellikle yerel Whole Foods mağazalarından ya da bazı durumlarda Fresh Thyme ve Westside Market NYC gibi işletmelerden temin ediyor. Bu hizmet büyük kentlerin çoğunda veriliyor ve bunlar arasında koronavirüs salgınından yoğun etkilenen ve sıkı evde kalma talimatlarının uygulandığı kentler de yer alıyor.

Çevrimiçi market siparişlerinin koronavirüs salgınında alınan evde kalma önlemleri nedeniyle büyük bir patlama yaşadığı belirtiliyor. Müşteriler markete gitmek yerine çevrimiçi yollardan siparişini veriyor ve bu siparişler marketteki bir işçi tarafından bir araya getirilip paketleniyor. Paketlenen ürünler müşterinin evine teslim ediliyor ve temas böylece azalıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Amazon'dan çeşitli Amerikan eyaletlerinde çalışan depo işçilerine gönderilen mesajda, Whole Foods mağazalarında meyve-sebze paketlemek ve Amazon Fresh'te çalışmak üzere saatlik 2 dolar daha önerdiği iddia edildi. Yakın zamanda Amazon'un depo işçilerine yaptığı geçici 2 dolarlık ücret artışının üzerine eklendiğinde, Amazon depo işçilerinin yapacakları ek iş ile birlikte saatte 19 dolar alacağı tahmin ediliyor.

Reuters'a konuşan Amazon sözcüsü, market siparişlerindeki ciddi artışı karşılayabilmek için işçilere "geçici fırsatlar" sunduklarını söyledi. Amazon'un yakın zamanda talebi karşılamak için çok sayıda depo işçisini işe almaya başladığı da belirtiliyor.