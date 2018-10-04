Amazon, eBay ile Davalık Olmak Üzere

eBay tarafından yapılan açıklamaya göre bir grup Amazon çalışanı, eBay'in dahili mesajlaşma sistemini kullanarak eBay satıcılarını Amazon platformlarına katılmaya davet etti. eBay, konuyla ilgili olarak Amazon'u dava edebileceklerini açıkladı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından ikisi olan eBay ve Amazon davalık olmak üzere. eBay tarafından ortaya atılan iddiaya göre bazı Amazon çalışanları geçtiğimiz dönemde eBay'de online pazar yerine sahip bazı satıcıları Amazon’un e-ticaret platformlarına çekmek için eBay'ın iç mesaj sistemini kullandılar.

Konuyla ilgili olarak, ‘’Amazon’un, eBay satıcılarını kendi platformuna çekmek yasadışı ve rahatsız edici bir plana başvurduğunu ortaya çıkardık.’’ şeklinde bir açıklama yayınlayan eBay, ‘’Amazon'un yasadışı faaliyetine son vermesini talep ettik ve eBay'i korumak için gerekli tüm adımları atacağız.’’ diyerek yasal yollara başvuracaklarının sinyalini verdi.

Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre 50 kadar Amazon çalışanı, eBay’in dahili mesajlaşma sistemi üzerinden 1000 kadar eBay satıcısı ile iletişime geçti ve Amazon e-ticaret platformlarına katılmak için davette bulundu. Amazon, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı fakat şirket içinde konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapıldığı belirtildi.

eBay’in ‘satıcı çalma’ konusuyla ilgili olarak yasal yollara başvuracağını açıklaması, eBay hisselerinin yükselmesine neden olurken Amazon hisselerinin de düşüşüne yol açtı. Yapılan açıklamaların ardından eBay hisseleri %0.6 değer kazandı. Değeri 1 trilyon doları geçen Amazon hisseleri ise %1 değer kaybetti.