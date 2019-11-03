Amerika’nın Florida eyaletinde bir kadının ölümünü araştıran güvenlik görevlileri, Amazon’un akıllı cihazı Echo’nun kadının ölümüne neden olan durumları ortaya çıkarmaya büyük yardımcı olacağına inanıyor.

43 yaşında olan Reechard Crespo isimli şahıs, 32 yaşındaki kız arkadaşı Silvia Galva’yı temmuz ayında öldürmekle suçlandı. İddialara göre Galva, çiftin Güney Florida’daki Hallandale Plajında bulunan evlerinde erkek arkadaşıyla çıkan kavganın ardından cinayete kurban gitti.

Florida polisi, çiftin evlerinde bulunan Amazon Echo akıllı asistanının çift arasındaki iddia edilen tartışma hakkında kritik bilgiler içerebileceğini ve bu tartışmayı komple kayıt altına aldığını düşünüyor.

Crespo, cinayeti kendisinin işlemediğini belirtiyor

Güney Florida’daki Sun Sentinel gazetesinde yer alan bir polis raporuna göre, yatağın başında 30 santimlik, mızrağa benzer metal motifler vardı ve Silvia Galva erkek arkadaşıyla kavga ederken bu metal mızrak vücuduna saplandı. Crespo, bu durumun kasıtlı olmadığını ve kavga anında anlık gelişen bir olay olduğunu söylüyor.

Crespo, verdiği ifadede kız arkadaşını yataktan çıkarmaya çalışırken bir anda bir ses duyduğunu ve arkasını döndüğünde kız arkadaşının göğsüne metal mızrağın girdiğini belirtti. Crespo, ayrıca polise tesiste bir arkadaşına 911'i aramasını söylemeden önce "çok kötü olmadığını umarak" kız arkadaşının göğsünden bıçağı çıkardığını da söyledi.

Amazon Echo, cinayeti aydınlatabilir

Polis, Crespo’nun ifadelerine tam inanmamış olacak ki daha fazla delil toplamak istiyor. Hallandale Beach Polis Departmanı sözcüsü Çavuş Pedro Abut, Sun Sentinel gazetesine yaptığı açıklamada, ortamda bulunan Amazon Echo’nun ses kayıtlarını aldıklarını ve elde ettikleri bilgileri analiz etme sürecinde olduklarını söyledi. Crespo, kefaletle 65.000 dolar (yaklaşık 371.000 TL) karşılığında serbest bırakıldı.

Geçmişte olduğu gibi, Amazon, ‘yasal olarak geçerli ve bağlayıcı bir emir’ tarafından zorunlu kılınmadıkça müşteri bilgilerini vermediğini ve aşırıya kaçan uygunsuz taleplere karşı koyduğunu vurguladı.