Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları'nda Alınması Gerekenler

Ülkemizde en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon'un büyük indirimler yaptığı Gülümseten Cuma Fırsatları'nda kaçırmamanız gereken 15 teknolojik ürünü sizler için derledik.

Uzun zamandır merakla beklenen Black Friday kampanyaları nihayet başladı. E-ticaret sitesi denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Amazon da bu kampanyaya dahil oldu ve binlerce ürünün indirime girdiği Gülümseten Cuma Fırsatlarını müşterilerin beğenisine sundu.

Biz de sizler için anakarttan monitöre, kahve makinesinden kablosuz kulaklığa kadar Gülümseten Cuma Fırsatları'nda kaçırmamanız gereken teknolojik ürünleri listeledik.

Amazon Gülümseten Cuma Fırsatları teknolojik ürünleri tavsiyeleri:

Oyun oynarken hafif bir mouse arayanlara: Corsair Katar Pro XT

Eski fiyat: 380,43 TL

İndirimli yeni fiyat: 191,16 TL

Corsair'in ne kadar iddialı bir marka olduğunu söylememize gerek bile yok. Hafifliği ile ön plana çıkan Corsair Katar Pro XT'yi son derece uygun fiyata satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mouse almışken mousepad'i de unutmamak lazım: HyperX FURY S Speed Gaming MousePad

Eski fiyat: 179 TL

İndirimli yeni fiyat: 129,99 TL

Yeni bir mouse satın aldıktan sonra mouse pad'i de unutmamak lazım elbet. Kullanıcılardan bir hayli yüksek puan almayı başaran HyperX FURY S Speed Gaming Mouse Pad'e göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncu monitörüne dair tüm beklentileri karşılayan LG QHD 144 Hz Monitör

Eski fiyat: 3,799 TL

İndirimli yeni fiyat: 2,999 TL

27 inç genişliğindeki LG QHD monitör, 144 Hz ve 1ms gibi özellikleriyle epey dikkat çekiyor. %21 oranında indirime giren monitörü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Depolama alanını genişletmek isteyenlere: SanDisk Cruzer 256 GB USB Flash Bellek

Eski fiyat: 293,42 TL

İndirimli yeni fiyat: 199,99 TL

Bildiğiniz üzere SanDisk, depolama biri denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden birisi. Markanın 256 GB hafızaya sahip USB belleğine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Laptop'ta ısınma sorunu yaşayanlar için harika bir fırsat: TX 5 Fanlı Notebook Soğutucu

Eski fiyat: 293,42 TL

İndirimli yeni fiyat: 199,99 TL

Isınma sorunu, dizüstü bilgisayar üzerinden oyun oynayanların sık sık karşılaştığı bir problem. Eğer siz de dizüstü bilgisayarınızın çok fazla ısınmasından şikayetçiyseniz, TX markasının 5 fanlı soğutucusunu buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Uzun zamandır anakartını değiştirmek isteyenlere: ASUS TUF B450M-PRO Gaming Anakart

Eski fiyat: 1022, 67 TL

İndirimli yeni fiyat: 791,50 TL

İddialı olmasına karşın Asus'un en hesaplı anakartlarından biri olan TUF B450M-PRO Gaming oyuncu anakartına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bu fiyata alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan biri: Baseus Encok Kablosuz Kulaklık

Eski fiyat: 299 TL

İndirimli yeni fiyat: 199,99 TL

Kablosuz kulaklıkların gittikçe popüler olduğu bu dönemlerde Baseus'un kullanıcılardan bir hayli olumlu geri dönüş almayı başaran Encok kablosuz kulaklıklarına bakmanızı tavsiye ederiz. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Her arabada olmazsa olmaz: Anker PowerDrive 2 Elite Hızlı Araç Şarj Cihazı

Eski fiyat: 129 TL

İndirimli yeni fiyat: 99 TL

Eğer siz de araç içinde çok fazla vakit geçiriyor ve yanınızda power bank taşımaktan hoşlanmıyorsanız, Anker markasının araç içi hızlı şarj cihazına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Çalışırken gözü hep telefonda olanlara: Baseus Cep Telefonu ve Tablet Tutucu

Eski fiyat: 100,99 TL

İndirimli yeni fiyat: 82,99 TL

Ofiste veya evde çalışırken bir gözümüz hep telefonumuza gelen bildirimlerde olan. Bu işi kolaylaştırmak için tasarlanan Baseus cep telefonu ve tablet tutucuya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla cihazını şarj etmek isteyenler için: Anker PowerPort Atom III Slim 4 Çıkışlı Hızlı Şarj Cihazı

Eski fiyat: 339 TL

İndirimli yeni fiyat: 289 TL

Aynı anda birden fazla cihazını şarj etmek isteyenlerin hayatını son derece kolaylaştıracak bu ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Evde Wi-Fi sinyali düşük olanlar için birebir: Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ve Güçlendirici

Eski fiyat: 149 TL

İndirimli yeni fiyat: 94,81 TL

Eğer çalıştığınız konum modemden uzaktaysa, internet bağlantısında yaşanan problemlere aşinasınız demektir. Bu problemi ortadan kaldırmak için tasarlanan Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ve Güçlendirici'ye göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Siz dışarıdayken ev temizlensin isterseniz: iRobot Roomba 976 Robot Süpürge

Eski fiyat: 4,449 TL

İndirimli yeni fiyat: 2,449 TL

Robot süpürge konusunda bir hayli iddialı olan iRobot'un 976 modeli, Amazon'da tam olarak yarı fiyatına satılıyor. Ürünü tükenmeden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Her sabah kahve kokusuyla güne başlamak isteyenlere: Sinbo Filtre Kahve Makinesi

Eski fiyat: 158,10 TL

İndirimli yeni fiyat: 127,17TL

Sinbo 2938, evinde kahve keyfinden eksik kalmayanlar için tam bir fiyat performans ürünü. Cihaza göz atmak için buraya tıklayabililrsiniz.

Her cihaz için farklı kablo taşımaya son: Xiaomi 2 in 1 USB Kablo

Eski fiyat: 59,90 TL

İndirimli yeni fiyat: 38,60 TL

Aynı anda birden fazla kablo taşımaktan sıkılanlar için harika bir çözüm olan Xiaomi 2 in 1 USB kabloyu satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Araç kullanırken telefonunuz hep elinizin altında olsun diye: Baseus Metal Age Araç İçi Telefon Tutucu

Eski fiyat: 104,90 TL

İndirimli yeni fiyat: 62,49 TL

Araç kullanan kişilerin olmazsa olmazlarından biri, telefonlarını sağlam bir şekilde koyabilecekleri araç içi telefon tutuculardır. Baseus'un en sevilen modellerinden biri olan Metal Age araç içi telefon tutucuya göz atmak için buraya tıklayabilrirsiniz.