Dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim şirketlerinden biri olan Amazon'un hisseleri gün içerisinde rekor bir seviyeye ulaştı. Dört günde %12’den fazla değer kazanan Amazon hisseleri, şirketin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un servetine servet kattı.

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, koronavirüs salgınında güç kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2.600 dolar seviyesini geçen şirket hisseleri, gün içerisinde NASDAQ’ta 3.000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Dört günde %12’den fazla değer kazanan Amazon hisseleri, mart ayının en düşük seviyesine kıyasla %80 oranında arttı. Gün içerisinde en yüksek 3.040 dolardan işlem gören hisselerle birlikte e-ticaret devinin piyasa değeri de 1,5 trilyon doları aştı. Şirket hisselerinin değerinde yaşanan bu artış, Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un servetini de rekor bir seviyeye taşıdı.

Jeff Bezos, trilyoner olma yolunda emin adımlarla ilerliyor:

Perşembe günü 55,5 milyon adet Amazon hissesine sahip olan CEO, kişisel servetinde bir haftadan kısa bir sürede kabaca 6 milyar dolarlık net bir artış yaşadı. Yatırımcılar, şirketin potansiyelini ‘olumlu’ olarak değerlendirirken Bezos ise sahibi olduğu hisselerle birlikte şu anda 166,6+ milyar dolarlık bir kişisel servete ulaşmış oldu.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin farklı iş ürünlerini karşılaştırmasına izin veren bir şirket olan Compreisun’a göre dünyanın ilk trilyoneri, büyük ihtimalle Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos olacak. Yapılan tahminler, Bezos’un 2026 yılına kadar trilyoner statüsüne ulaşacağını gösteriyor.

Piyasa değeri 1,5 trilyon doları aşan Amazon, bu seviyenin üzerinde yer alan Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin arasındaki yerini aldı. Bir başka teknoloji devi olan Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri de geçtiğimiz pazartesi günü 1 trilyon doları aşmıştı. Bu dört teknoloji devi, şu anda Facebook ile birlikte 6,4 trilyon dolardan daha fazla toplam değere sahip.