Türkiye operasyonlarını genişleteceğini belirten Amazon, şimdi de moda kategorisini hizmete açtı. Türkiye'deki Amazon kullanıcıları, yerli ve yabancı onlarca markanın ürünlerine uygun fiyatlara sahip olabilecekler.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Türkiye’deki çevrimiçi alışveriş hizmeti kullanıcılarına pek çok farklı kategoride binlerce ürüne ulaşma imkanı sunan Amazon Türkiye, şimdi de moda kategorisinin açılışını yaparak tüketicileri yerli ve yabancı markalarla bir araya getiriyor.

Amazon.com.tr/fashion bağlantısı üzerinden direkt giriş sağlayabileceğiniz Amazon Türkiye moda kategorisinde açılışa özel olarak seçili ürünlerde %25 indirim bulunurken, 50 TL ve üzeri harcamalarda kargo ücreti bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon Türkiye müdürü Sam Nicols şu şekilde konuştu;

‘’Bugün, yerli ve yabancı birçok markanın yüz binlerce ürününü Türkiye’deki müşterilerimizle moda mağazamız üzerinden bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak Amazon.com.tr’deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.’’

DeFacto, Elle, Koton gibi yerli markaların yanı sıra Guess, Under Armour, Pierre Cardin gibi dünyaca ünlü markalarında bulunduğu moda kategorisi hakkında konuşan Amazon Türkiye Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir ise, ‘’Moda mağazamızın açılmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmeler, Amazon.com.tr/fashion üzerinden e-ticaretle işlerini büyütme fırsatı yakalayacak.’’ şeklinde konuştu.