Aylardır süren bekleyiş bugün son buldu ve Amazon Türkiye resmi olarak kapılarını açtı. Biz de sizler için Amazon operasyonunun Türkiye ayağını yürütecek olan Sam Nicols'a kısa bir bakış atıyoruz.

Amazon, bugün ülkemizde hizmete açıldı ve daha ilk günden piyasaya çıkan ürünlerin fiyatlarıyla yüzleri güldürmeyi başardı. Önümüzdeki süreçte tıpkı dünyada olduğu gibi ülkemizde de lider konumda olacağına inandığımız Amazon'un Türkiye operasyonunu yürütecek olan Sam Nicols, Amazon'un Türkiye'ye gireceği resmileştiği tarihten; yani 2018'in başından beri bu görevi yürütüyor.

Sam Nicols Kimdir?

1993-1998 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği okudu.

Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yaptı.

2005-2007 yılları arasında Kolombiya Üniversitesi'nde MBA eğitimi gördü.

2002-2005 yılları arasında İsveç'teki Chalmers Üniversitesi'nde Araştırma Mühendisliği yaptı.

2006'nın Haziran ayında 3 aylık bir süreç için Amazon'da staja başladı.

Staj sonras Bain & Company'de 2 sene boyunca danışmanlık, sonraki 1,5 aylık süreçte ise takım liderliği görevini üstlendi.

2010 yılının Ağustos ayında Amazon'un Münih ofisinde Tedarikçi Yönetici olarak görev yapan Sam Nicols, sonraki süreçte Amazon'un çeşitli mevki ve pozisyonlarında görev almaya devam etti.

Son görevini ise artık hepimiz biliyoruz: Amazon'un Türkiye Sorumlusu olarak görev yapan Sam Nicols, umuyoruz önümüzdeki süreçte ülkemizde e-ticaretin gelişmesi ve yayılması alanında önemli görevler üstlenecektir.