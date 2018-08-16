Canlı oyun yayınları için daha çok tercih edilen Twitch, ikinci bir Youtube olma yolunda ilerliyor. Amazon, Twitch'in sadece oyunlarla değil, her daldan yayınlarla kullanıcılara hizmet vermesini istiyor.

Amazon, sahibi olduğu Twitch’in sadece canlı oyun yayını yapan bir platform olmaktan çıkmasını ve ikinici bir Youtube olmasını istiyor. Yavaş yavaş Youtube’la benzerlik kazanmaya başlayan Twitch için, orijinal şovlar hazırlamak üzere Fine Brothers Entertainment aracılığıyla yüksek profilli YouTube kanallarını yöneten Rafi Fine gibi yaratıcılarla işbirliği yapılıyor. Şirketin CEO’su Emmett Shear ise satış rakamlarını 1 milyar dolara çıkartmak istiyor. Yani hedefler oldukça büyük!

Şu an için Amazon’un Twitch’i, Youtube için önemsiz bir tehdit gibi gelebilir ancak Youtube’da da işler sanıldığı kadar iyi gitmiyor. Pazartesi yayınlanan bir habere göre Youtube, içerik oluşturucularıyla ilgili sorunlar yaşıyor ve onları mutlu tutmak için ödeme yapıyor.

Bunların yanı sıra Twitch, büyük yıldız Will Smith'ten, ikon Gigi Gorgeous'a birçok ünlü ismi canlı yayınlarda ağırlamaya başladı; bu da gayet Twitch’in artık sadece oyunlardan ibaret olmadığını kanıtladı. Twitch, aynı zamanda canlı spor yayınlarından, sanatçılara; TV programlarından, tartışmalara birçok farklı dala hizmet ediyor ve Youtube yolunda ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor.