Amazon’un Kullanıcı Verileri Sızdırıldı (Açıklama Bekleniyor)

Son dönemdeki veri sızıntısında yalnızca bir bot mesajı atarak yetinen Amazon'un hala açıklama yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Amazon’un verileri sızdırıldı. Kullanıcıların isimleri ve e-mail adresleri site üzerinde şifrelenmemiş bir şekilde gösterildi. Akıllarda birçok soru var: Kaç müşteri bu durumdan etkilendi? Sızıntının sebebi ne? Bu olayın sonucunda ne olacak?

Bu sorular müşteriler için oldukça önemli sorular olsa da Amazon şu ana kadar sessizliğini koruyor.

“İnternet sitemiz istemsiz bir şekilde e-mail adresinizi veya isminizi teknik bir hata sonucunda ifşa etmiştir. Sorun şu anda çözülmüştür. Bu sorun sizin yaptığınız bir işlem sonucunda gerçekleşmemiştir ve ortada parolanızı değiştirmenizi ya da herhangi bir güvenlik önlemi almanızı gerektirecek bir durum yoktur. Olaydan etkilenen müşterilerle iletişime geçilmiştir.”

Olaydan etkilenen kullanıcılar Amazon’dan bu mesajı almışlardı. Kullanıcıların ismi ve e-mail adresleri görüldüğü halde Amazon’un şifre değişikliği hakkında verdiği tavsiye fazlasıyla alışılmışın dışında. Herhangi bir veri sızıntısı durumunda şifre değişikliği yapmamak pek de önerilen bir durum değildir.

Bu açıklamanın dışında Amazon başka bir şey söylemediği için durumun ne kadar ciddi olduğu hakkında bir yorumda bulunmak çok güç. En nihayetinde yaptıkları açıklama “Sorunu hallettik ve etkilenen müşterileri bilgilendirdik” şeklinde oldu. Ne eksik ne de fazla.

Bunun gibi veri sızıntıları durumunda müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla müşterilere düzgün bir açıklama yapmak fazlasıyla önemlidir. Özellikle Amazon gibi dünyanın en büyük alışveriş firması gibi bir konumdaysanız…

Eğer daha önce alışveriş yaptıysanız, Amazon yalnızca çeşitli ürünlere bakıp çıktığınız bir yer değil, kredi kartı bilgileriniz ve ev adresiniz gibi önemli bilgilerin de saklandığı bir site. Bu sebeple Amazon’un en yakın zamanda veri sızıntısının ciddiyeti hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.