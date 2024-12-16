Amazon, 2024 yılını bereketli bir yıl olarak geçirdi. Sadece Amazon değil, bizler de sepetlerimizi hatırı sayılır indirimlerle güncelledik ve siparişlerimizi tamamladık.
"Yılın Son Fırsatları" kampanyasında bilgisayardan otomotive, kişisel bakım ürünlerinden mutfak aletlerine kadar pek çok kategoriden sepetinize ekleyebileceğiniz ürünleri listemizde bulabilirsiniz. Tabii bu kampanyanın yalnızca Amazon Prime üyelerine özel olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz.
"Bu içerik 16.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
"Yılın Son Fırsatları" kampanyasının öne çıkan kategorileri ve ürünleri ise şöyle:
Elektronik
Elektronik kategorisinin öne çıkan ürünleri hemen aşağıda. Ürünlere tıklayarak sepetinize ekleyebilir ve Amazon güvencesiyle satın alabilirsiniz.
- Sony PlayStation 5 D Chassis + DualSense BUNDLE Çift kol (Resmi Distribütör-Bilkom Garantili): %5 indirimle 30.398 TL fiyatıyla satışta.
- MSI THIN 15 B12VE-1625XTR Dizüstü Bilgisayar: Prime üyelerine özel 30.999 TL'den satışta.
- Logitech G G29 Driving Force Yarış Direksiyonu: 13.850 TL fiyatıyla fırsatlar arasında.
- Apple iPad Pro 13 inç (M4): 64.299 TL yerine %5 indirimle 60.999 TL indirimli fiyatıyla satışta.
- Acer Aspire 3 A315-58-34G6 Dizüstü Bilgisayar: 9.349 TL'den %14 indirim ile 7.999 TL'ye düşmüş durumda.
- Razer Cobra Pro - RGB Özellikli Kablosuz Oyun Faresi: 5.507 TL'den %25 indirim ile 4.130 TL'den satın alabilirsiniz.
- Baseus MagSafe Overseas Wireless Powerbank 10.000: 1.311 TL'den %19 indirim ile 1.062 TL'ye düşmüş durumda.
- Apple 3,5 mm Kulaklık Jaklı EarPods: 3,5 mm'den vazgeçemeyenler, ürünü 699 TL ile sepetine ekleyebilir.
"Yılın Son Fırsatları" kampanyasının tamamına göz atmak için buraya tıklamanız yeterli.
Ev ve Yaşam
Evinizdeki işlerinizi kolaylaştıracak ve yaşamınıza konfor katacak ürünler, bu kategoride yer alıyor.
Kategoride yer alan indirimli ürünlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
- Roborock Q Revo İstasyonlu Süpürme ve Silme Robotu: 27.999 TL fiyatıyla fırsatlar arasında yer alıyor.
- Panasonic LED Akıllı Bluetooth Wi-Fi RGB GU10 Lamba: 302 TL indirimli fiyatıyla sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Zwilling Fresh & Save Vakumlu Başlangıç Seti: 3.998 TL fiyatıyla sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Next Start 4K Media Player: 1.399 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.
Otomotiv ve Yapı Market
Otomobiliniz ve eviniz için ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri Amazon "Yılın Son Fırsatları" kapsamında görüntüleyebilir ve satın alabilirsiniz.
- Bosch Akülü Delme/Vidalama Makinesi EasyDrill 1200: 4.499 TL yerine %20 indirim ile 3.598 TL ile satın alabilirsiniz.
- TP-Link Tapo T100, Tapo Akıllı Hareket Sensörü: 493 TL'den satışta.
- TP-LINK TAPO C100 Full HD Gece Görüşlü Güvenlik Kamerası: 750 TL yerine %11 indirim ile 664 TL'den satın alabilirsiniz.
- Hobimtek Hb-39 Telefon Tutucu: 254 TL'den satışta.
- Michelin MC12264 12Volt 120 PSI Dijital Basınç Göstergeli Hava Pompası: 1.071 TL'den sepetinize ekleyebilirsiniz.
Kişisel Bakım ve Moda
Kişisel bakım ve moda kategorisini de es geçmemek lazım. İhtiyacınız olan ürünleri bu kategoride de bulabilirsiniz.
- Levi's Relaxed Fit Tee Tişört: 639 TL yerine %41 indirim ile 374 TL'den sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım): 1.449 TL fiyatıyla fırsatlar arasında.
- Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı: 1.790 TL'den satışa sunulmuş durumda.
- Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah (Seyahat Kabı Hediyeli): 1.772 TL fiyatıyla satışta.
- Under Armour UA Charged Pursuit 3 Koşu Ayakkabısı: Ürünü 1.532 TL'lik fiyatı ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu: 2.469 TL yerine %6 indirim ile 2.330 TL ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Oral-B Vitality D150 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah + 1 Yedek Başlık: 889 TL indirimli fiyatıyla öne çıkıyor.
Evcil Hayvan
Patili dostlarınızın konforu ve sağlığı için gerekli pek çok ürünü bu kategoride bulabilirsiniz.
Kategorinin tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
- Haustier QQ005 Kameralı Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı: 2.789 TL'den satışta.
- Sanabelle Hair&Skin Yetişkin Kedi Maması 10 KG: 2.324 TL yerine %10 indirim ile 2.099 TL ile satın alabilirsiniz.
- Haustier WF007L Otomatik Kedi Su Sebili: 1.399 TL yerine %7 indirim ile 1.299 TL ile satın alabilirsiniz.
- Coolaroo Kedi&Köpek Yatağı: Ürün 7.757 TL'den %81 indirim ile 1.461 TL'ye düşmüş durumda.
- Dexas MudBuster Taşınabilir Köpek Patisi Temizleyici: 1.135 TL yerine %10 indirim ile 1.021 TL'den sepetinize ekleyebilirsiniz.
"Yılın Son Fırsatları" kampanyasının tamamına göz atmak için buraya tıklamanız yeterli.
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