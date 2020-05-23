AMD’nin Biri Yeni Nesil Mimarili 2 GPU’su Ortaya Çıktı

AMD, çeşitli Radeon RX grafik kartlarını kendi bir sonraki nesil Navi 2X (RDNA2) ve NAvi 10Refresh (RDNA 1) grafik işlemcilerine hazırlıyor gibi gözüküyor.

Daha önce ekran kartları ve grafik işlemciler için yapılan açıklamalara baktığımızda, AMD’nin ürünleri arasında bir sonraki nesilde 2 farklı GPU mimarisiyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Yeni nesilde RDNA 2 tabanlı Navi ürünleri ve şu anda kullanılan RDNA 1 tabanlı Navi’ler, Radeon RX 5000 serisi kartları yenilemek için bize sunulan alternatifler olacak.

AMD’nin yeni grafik işlemcilerinden biri, “Büyük Navi” olarak adlandırılan yeni nesil Navi 21 ailesine dahil olacak. Navi 21 GPU’ların AMD’nin amiral gemisi olması bekleniyor. Bu kartlar, GeForce RTX 2080Ti gibi kartlarla ve gelecek nesil Ampere GPU’lara karşı mücadele edecek.

AMD Navi 21 grafik kartları geliyor

Gelen sızıntılara göre AMD’nin Navi 21 GPU’ları en azından dört farklı varyasyona sahip olacak. PCI ID’lerinden ve yapılan derlemelere göre bu dört kart, Navi 21 XTX, Navi 21 XT, Navi 21 XL ve Navi 21 XLE şeklinde isimlendirilecek. Her bir SKU, var olan Radeon RX 5000 serisinden bir kartın yerini alacak ancak performans anlamında bulundukları grup çok daha farklı olacak.

AMD Navi 21 Pro’lara baktığımızda ise bu kartların daha gelişmiş olacaklarını görüyoruz. Kartlar arasında iki adet Radeon Pro varyantı yer alıyor. Bu kartlar Navi 21 Pro-XT ve Navi 21 Pro-XL olacak. Pro grubunun değiştireceği kartlar arasında Radeon Pro W5700X ve Radeon W5700 Pro yer alıyor.

Yeni 2. nesil Navi’ler geliyor

Navi 21 GPU’lara ek olarak bazı başka kartlara ait PCI ID’ler de sızıntılarda yer aldı. Bunlar, Navi 10’lar ile aynı büyüklüklerde olan AMD Navi 22 ve 23 olabilir. Bu kartlar Büyük Navi’den daha küçük olacak.

Sızıntılara göre gelecekte Navi 10XT+ serisi şu andaki Navi 10XT’lerin yerini alacak. Navi 21 ise piyasaya çıkan ilk RDNA 2 ürünü olacak. Bu kartlarda daha uygun fiyat etiketleri görebiliriz. Performansları da tabii ki daha gelişmiş olacak.

AMD RDNA 2 tabanlı Radeon RX Navi 2x grafik kartlarının 4K oyun segmentinde, Ryzen işlemcilerin CPU pazarında yarattığı değişikliklerin benzerini görmeyi bekleyebiliriz. Zen 2, Zen 1’e geçiştekine benzer bir performans artışı sağlayacak.