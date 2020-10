Among Us İçin Ekim Ayı Beta Güncellemesi Yayınlandı

Son dönemlerin en popüler oyunu haline gelen ve milyonlarca kişi tarafından oynanan Among Us, ekim ayı beta güncellemesini aldı. Yalnızca PC platformu için beta sürümünde yayınlanan bu güncelleme, bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor.

İlk olarak 2018 yılında çıkış yapan ancak son dönemlerde popülerliğini bir hayli artıran Among Us, şu sıralar Steam'de anlık oyuncu sayısında birçok oyunu sollamış durumda. Oyunun bir anda popülerleşmesi, doğal olarak geliştirici firma InnerSloth'un üzerine düşen yükü artırdı ve ekip, yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını belirtti.

Henüz resmi yama notları olmasa da oyuncular, güncellemeyle gelecek yeni özelliklerin ve değişikliklerin bir listesini çıkardı. Bunlar arasında renk körü oyuncular için kablo görevinde yapılan değişiklikler, oylamayı anonim bir şekilde yapma ve görev çubuğunun yalnızca belirli zamanlarda görünmesini sağlama gibi oyun deneyimini artıracak birçok yenilik yer alıyor. Bu değişikliklerin her ikisinin de teorik olarak imposter'ların (sahtekâr) tespit edilmesini kolaylaştırdığı söylenebilir.

InnerSloth, birçok yenilik üzerinde çalışıyor:

Yeni güncellemeyi oyunun beta sürümü için yayınlayan geliştirici stüdyo InnerSloth, ölü oyunculara yapacak bir şey vermek için onları "koruyucu meleklere" dönüştürmek de dahil olmak üzere oyunda birtakım büyük değişiklikler yapmayı düşündüğünü belirtti. Stüdyo, orijinal oyuna odaklanmak ve daha da geliştirmek için Among Us 2 projesini geçtiğimiz günlerde iptal etmişti.

Yayınlanan bu beta güncellemesi şimdilik yalnızca PC platformunda mevcut ve erişmek için oyunun beta test sürümüne abone olmanız gerekiyor. Among Us'ın beta sürümünü edinmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Oyunu Steam kitaplığınızda bulun ve sağ tıklayın.

Özellikler'i seçin ve açılan pencerenin sağ üst köşesinde yer alan 'Betalar' sekmesine tıklayın.

'Girmek istediğiniz betayı seçin' kısmından 'Herkese açık beta'yı seçin ve sekmeyi kapatın.

Arkadaşlarınızla oynayıp hoşça vakit geçirebileceğiniz Among Us, şu anda Steam'de 10,50 TL'den satılıyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak Among Us'ın Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.