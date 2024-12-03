Pirene Dağları'nda, Fransa ve İspanya arasında saklı kalmış minicik bir ülke olan Andorra, sadece doğal güzellikleriyle değil, benzersiz yönetim şekliyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu içerikte Andorra ve ilginç yönetim şeklini anlatıyoruz.

Andorra, Fransa ve İspanya arasındaki Pirene Dağları’nın zirvelerinde bulunan küçük bir prenslik.

Yalnızca 467 km² yüz ölçümüne sahip olan Andorra Avrupa’nın en küçük altıncı ülkesi ve nüfusu yaklaşık 77.500 kişi.

Andorra’nın yönetim sistemiyse Parlamenter Eş Prenslik!

Andorra’nın yaklaşık 700 yıl boyunca Fransa lideri ve İspanya’nın Urgell Piskoposu tarafından ortaklaşa yönetildiği ancak bugün bu geleneğin onursal olarak sürdürüldüğü biliniyor.

Yani, Fransa lideri ve Vatikan’daki papa tarafından atanan İspanya’nın Urgell Piskoposu hâlâ daha ülkenin onursal eş prensleri!

Bugün gerçek yönetiminse, 1993’te kabul edilen ilk anayasa ile şekillenmiş olan parlamenter hükümete emanet olduğu belirtiliyor.

Fransa ve İspanya'nın etkisinde kalan Andorra, Avrupa Birliği’ne üye olmasa da para birimi olarak euro kullanıyor ve Avrupa Birliği ile özel bir ilişkiye sahip olduğu söyleniyor.

Peki bu ilginç ülkede yaşam nasıl?

Andorra oldukça küçük bir yüz ölçümüne sahip olmasına karşılık, oldukça dinamik bir ülke olarak anılıyor.

Öyle ki, turizmin ülkenin ekonomisinin %80’ini oluşturduğu biliniyor.

Her yıl yaklaşık 10 milyon turistin özellikle kış sporları için bu ülkeyi ziyaret ettiği ve kayak, dağcılık vb. doğa sporları yapmaya geldiği belirtiliyor.

Ayrıca, düşük vergilerle alışveriş yapmak ve ülkenin etkileyici manzaralarını görmek için bu ülkeyi ziyaret eden turistlerin sayısı da oldukça fazla.

Özetle Andorra, hem tarihi mirası hem de modern yapısıyla dünyanın belki de en özgün ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: