Finlandiya, yedi yıl üst üste Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci sırada yer alıyor. Peki, kışın 200 gün sürebildiği, güneşin haftalarca doğmadığı bir ülkede nasıl oluyor da insanlar bu kadar mutlu olabiliyor?

Finlandiya'nın nasıl olup da her yıl dünyanın en mutlu ülkesi seçildiğini merak ediyor musunuz? Buz gibi kışların ve hiç doğmayan güneşin ortasında nasıl bu kadar mutlu olabilirler?

Eğer bu sorular sizi de düşündürüyorsa, yalnız değilsiniz. Pek çok araştırmacı ve meraklı, Finlandiya'nın mutluluğunun ardındaki gerçekleri öğrenmeye çalışıyor.

Her yıl, Finlandiya milyarlarca euroyu sosyal koruma programlarına harcıyor.

Programlar arasında emeklilik maaşları, sağlık giderleri, işsizlik yardımları ve diğer sosyal hizmetler bulunuyor. Finlandiya, gayri safi yurt içi hasılasının %20'sinden fazlasını bu konulara ayırıyor, bu da Avrupa Birliği, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en yüksek oranlardan biri.

2022 OECD anketine göre, Finlerin %70'i ülkenin sağlık sistemi ile memnun olduklarını belirtiyor. 2023 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, Finlandiya dünyanın en cinsiyet eşitliği sağlanan toplumlarından birine sahip.

Nisan 2023 itibarıyla, ülkenin parlamentosunda kadınlar %46'lık bir oranla temsil ediliyor ve belediye düzeyinde ise bu oran %40.

Finlandiya, kadın haklarının erkeklerle eşit olması gerektiği ifadesine %98 oranında katılan insanlarla, "Kadınlar İçin En İyi Ülkeler" sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Ülke, 1906'da kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak bu konuda öncü olmuştur.

ABD ve diğer bazı ülkelerde yeni ebeveynler izin ve finansman dengesiyle mücadele ederken Finlandiya dünyanın en cömert ebeveyn izni haklarından birine sahip.

Finlandiya'nın aile izin programı, hamilelik sırasında annelere 40 iş günü izin ve çocuklarına velayet edenlere biyolojik veya evlat edinmiş fark etmeksizin 160 gün ebeveyn izni sağlıyor.

Bu cömert izin politikaları, Finlandiya'nın Çocuk Yetiştirmek İçin En İyi Ülkeler sıralamasında 3. sırada yer almasının bir parçasıdır. Finlandiya, 2035 yılına kadar karbon nötr olma hedefi gibi birçok iddialı çevre politikalarına sahip. Ülke, OECD ülkeleri arasında en düşük hava kirliliği seviyesine sahip.

Finlandiya'nın öğrenci başına yaptığı eğitim yatırımı, OECD üye ülkeleri arasında ortalamanın üzerinde.

Ülke, mesleki programlara öncelik veriyor ve Finlandiya'daki lise eşdeğer öğrencilerinin üçte ikisi mesleki eğitim ve öğretime kayıtlı. Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar eğitim ücretsiz ve öğrencilerin sadece %2'si özel fonlu kurumlara gidiyor.

Bu nedenle, Finlandiyalı öğrenciler OECD akranlarına göre daha düşük seviyede mezuniyet borcuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani, Finlandiya'nın mutlu bir ülke olmasının ardındaki sırlar sosyal güvenlik ağı, cinsiyet eşitliği, aile dostu politikalar, çevre bilinci ve eğitime yapılan ciddi yatırımlar gibi faktörlere dayanıyor.

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