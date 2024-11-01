Kimi ülkelerin kökeni, çok eskilere uzanıyor. Peki bunlardan hangisini “en eski ülke” olarak nitelendirebiliriz dersiniz?

Tarihin derinliklerinden günümüze kadar varlığını sürdürebilen pek çok ülke var. Hiç düşündünüz mü, bu ülkelerden en eskisi acaba hangisi?

Köklü tarihi ve politik yapısıyla dikkat çeken, dünyanın en eski bağımsız devleti olarak kabul edilen bu ülkenin hangi ülke olduğunu daha fazla merak ettirmeden açıklayalım.

Cevap, San Marino.

Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası içerisinde Apenin Dağları'nın bir tepesinde bulunan San Marino’nun tarihi, MS 301 yılına kadar uzanıyor.

Efsaneye göre, Dalmaçya’dan kaçan bir taş ustası olan Aziz Marinus, Hristiyanlık zulmünden uzaklaşmak için İtalya’nın Apenin Dağları’na sığındı ve burada, bugünkü San Marino’nun bulunduğu alanda kendi küçük toplumunu inşa etti.

Marinus ve takipçileri, zamanla bu küçük toplulumu bir cumhuriyet hâline getirdi ve San Marino "dünyanın en eski cumhuriyeti" ünvanını aldı.

San Marino’yu dünya tarihindeki diğer eski ülkelerden ayıran en büyük özellik ise 1000 yıldan uzun süredir bağımsız bir devlet ünvanını sürdürmesi.

Bugün, bağımsız kimliğini korumaya devam ediyor.

Küçük bir devlet olduğundan San Marino, tarih boyunca işgallere ve dış müdahalelere karşı korundu. Ayrıca İtalyan şehir devletleri arasında diplomasiyle barışçıl ilişkiler kurarak bağımsızlığını sürdürmeye devam etti ve günümüzde hâlâ bağımsız bir kimliğe sahip.

San Marino'nun yönetim biçimi ise cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri demokratik ve seçime dayalı bir sistemi içeriyor. Her altı ayda bir seçilen iki kaptan naip (Capitano Reggente) ülkenin en yüksek yöneticileri olarak görev yapıyor. Yani demokratik prensipler ışığında yönetiliyorlar.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan yerleri var.

Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi San Marino’nun Orta Çağ’dan kalma yapıları ve tarihî mimarisi, sizi zamanda bir yolculuğa çıkarabiliyor. Ayrıca tarihi merkezi ve Titano Dağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

Titano Dağı üzerine kurulmuş bu küçük ülke, kimliğini ve özgürlüğünü koruyarak dünya tarihinin sayfalarında yer etmeye devam ediyor.

San Marino’yla ilgili diğer bilgiler:

Nüfus: 33.652

33.652 Başkent: Saint-Marin

Saint-Marin Resmi dil: İtalyanca

İtalyanca Avrupa Konseyi'ne Katılım: 1988

1988 Yüz ölçümü: 61,2 km2

61,2 km2 Hükûmet türü : Parlamenter Cumhuriyet

Parlamenter Cumhuriyet Uluslararası kod: + 378

+ 378 Ulusal tatil: 3 Eylül

Bonus: San Marino Türkiye ile aslında hâlâ savaşta sayılıyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında San Marino göstermelik de olsa İtilaf Devletleri tarafında yanı Osmanlı İmparatorluğu’nun karşısında yer aldı. Savaş bittikten sonra yapılan Lozan Barış Antlaşması’nda ise San Marino unutuldu.

Yıllar sonra bu fark edildi ve San Marino ile farklı ülkeler arasında barış antlaşmaları imzalandı ancak Türkiye Cumhuriyeti ile böyle bir antlaşma imzalanmadı. Yani San Marino ile Türkiye kağıt üzerinde de olsa resmen savaşta.

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