Android 11'in 2. Geliştirici Önizleme Sürümü Yayınlandı

Google, Android 11'in ikinci geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Kodlar üzerinde araştırmalar yapan geliştiriciler, Android 11'in yeni özelliklerini gün yüzüne çıkarmayı başardılar.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 11 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce Andorid 11'in ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı ve Android 11'in neler sunabileceğine dair ilk ipuçlarını verdi. Şimdiyse Google, Android 11'in ikinci geliştirici önizleme sürümünü yayınladı.

Android 11'in ikinci geliştirici önizleme sürümü, pek çok yeni özelliğin yanı sıra önceki sürümde tespit edilen bazı sorunları da gideriyor. Şu an için sadece Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında kullanılabilen güncellemeyi inceleyen geliştiriciler, Android 11'i yeni özelliklerini bizlerle paylaşıyorlar. Dİlerseniz hemen, Android 11'in yeni özelliklerinin neler olduğuna yakından bakalım.

Android 11'in ikinci geliştirici önizleme sürümündeki yeni özellikler

5G durum kontrolü yapabilme

5G bağlantı artık hayatımızın bir gerçeği ve şu an piyasaya sürülmüş olan bazı akıllı telefon modelleri 5G desteğine sahip durumdalar. Şu an için her ne kadar kısıtlı bir bölgede kullanılabiliyor olsa da tüketiciler, ilerleyen yıllarda 5G'yi her yerde kullanacaklar. Bu durumun farkında olan Google da Android 11 ile 5G bağlantısının kurulup kurulmadığını gösteren bir API yayınlayacak.

Menteşe açılarının özelleştirilebilmesi

Google, Andorid 11'le sunduğu bir API yardımıyla geliştiricilerin özelleştirilebilen deneyimler sunmasını sağlayacak. Öyle ki bu API, geliştiricilere çeşitli menteşe açılarında farklı işlevleri kullanabilme yeteneği sunuyor.

Daha iyi bir depolama yönetimi

Android işletim sisteminin en temel sorunlarından birisi, depolama sorunları nedeniyle yaşanan yavaşlamalar. Android 11, bu soruna karşı önemli bir yenilikle gelecek. Bundan sonra özellikle de ön belleğe alınan dosyaların kontrolü daha aktif bir şekilde yapılabilecek. Böylelikle depolama kaynaklı yavaşlama sorunları kısmen de olsa tarih olacak.

Yukarı aşağı geçişler

Android 11'le sunulacak olan API setlerinden bir tanesi de telefonların klaye yapısı ile ilgili. Öyle ki kullanıcılar, Android 11'le birlikte klavyelerini yukarı aşağı yönde kaydırabilecekler. Bu durum, geliştiriciler için de pek çok yeni deneyimin kapılarını aralayacak. Android 11'in yeni özelliği şöyle görünüyor;

Değişken ekran tazeleme oranları

Son dönemlerde piyasaya sürülen akıllı telefonlar, farklı ekran tazeleme oranlarına sahipler. Bu durumu gözden kaçırmayan Google, Android 11'le her uygulama için farklı bir ekran tazeleme oranının ayarlanabilmesine imkan sağlayacaklar. Böylelikle kullanıcılar, akıcılığın önemli olduğu oyun ve uygulamalarda yüksek ekran tazeleme oranını, akıcılığın önemsiz olduğu uygulamalarda ise düşük ekran tazeleme oranını ayarlayabilecekler.

Yeniden başlatmada devam ettirme

Mevcut Android sürümlerinde telefonunuzu güncelleyip yeniden başlattığınız zaman önce ekran kilidini açmanız gerekiyor. Ekran kilidini açtıktan sonra da telefonun tüm hizmetleri devreye giriyor. Android 11'de ise bu durum tarih olacak. Çünkü Android 11, güncelleme sonrası yeniden başlatılan telefonlarda tüm hizmetleri otomatik olarak başlatacak. Böylece telefonunuz siz uyurken güncellenmiş olsa da uyandığınızda telefonunuzu bıraktığınız gibi bulacaksınız.

Emülatörler için kamera desteği

Android 11'in ikinci önizleme sürümünde keşfedilen son özellik, Android emülatörleri ile ilgili. Öyle ki bundan sonra tüketiciler, emülatörler aracılığıyla ön ve arka kamera özelliklerini rahatlıkla kullanabilecekler.