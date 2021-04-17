Android 12, Çöp Kutusu Özelliğiyle Birlikte Gelecek

Google’ın önümüzdeki aylarda dağıtmaya başlayacağı Android 12 işletim sistemi, son çıkan bilgiye göre bilgisayarlardaki gibi bir çöp kutusu özelliği getirecek. Bu özelliğin sunacağı tüm imkânlar henüz bilinmese de dosyaları tamamen silme ya da geri kurtarma işlemlerini yapmamıza olanak tanıyacağı tahmin ediliyor.

Google’ın henüz geliştirmeye devam ettiği Android 12 işletim sistemi, 2021’in yazının sonlanmasıyla birlikte kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. İşletim sistemiyle gelecek yeniliklerin tümünü kesin bir şekilde bilmiyor olsak da gün gün ortaya çıkan bazı bilgiler, Android 12'nin yeniliklerini gözler önüne seriyor.

Bugün de bu yenilikler arasına bir yenisi daha katıldı. XDA Developers tarafından didik didik kurcalanan Android 12’nin kaynak kodlarında henüz duyurulmamış bir özelliğe işaret eden bir ipucu bulundu. Bu ipucu, yeni işletim sisteminin bilgisayarlarda gördüğümüz çöp kutusu özelliğini telefonlara taşıyacağını gösteriyor.

Android 12 çöp kutusu getirebilir:

Telefonun Ayarlar > Depolama yolunda “Trash (Çöp)” isimli yeni bir seçenek çıktı. Bu seçeneğe basıldığında Android 12, kullanıcıya silinmiş dosyaların sistemde ne kadar yer kapladığını gösteriyor. Ayrıca isteyen kullanıcı, daha önceden sildiği dosyaları artık tamamen sistemden kaldırmak için bu özellikten faydalanabiliyor.

Tabii çöp kutusu içindeki dosyaları silebildiğiniz gibi bu dosyaları kurtarma imkânına da sahip olabiliriz. Fakat bu konu şu anda bazı belirsizliklere sahip. XDA Developers, özelliğin şu anki halinde çöp kutusundaki dosyaları geri getirmenin bir yolunun olmadığını belirtti. Ayrıca özelliğin sistem genelinde bir kurtarma mı sunacağı yoksa yalnızca seçili kısımlardaki dosyaları mı geri kurtarabileceği de belli değil.

Özet geçmek gerekirse Android 12 işletim sistemi bir çöp kutusu özelliğine yer verecek. Ancak bu özelliğin hem silme hem de yeniden kurtarma imkânlarını aynı anda sunup sunmayacağı bilinmiyor. Bu özellik ve daha birçok özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek içinse Google’ın mayıs ayında düzenleyeceği I/O etkinliğini bekleyeceğiz.