Android 15 QPR2 Beta 1 güncellemesi yayımlandı. İlk olarak Pixel cihazlarına sunulmaya başladı.

Google, Android 15 QPR2 Beta 1 güncellemesini Pixel cihazlarına sunmaya başladı.

Android 15 QPR2 Beta 1, geçtiğimiz ay yayımlanan Android 15'in stabil sürümünün ardından gelen bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Quarterly Platform Releases (QPR'ler) kapsamında sunulan bu sürüm, önemli değişiklikler ve yeni özellikler getiriyor. Günlük kullanımda stabil işleyen bir deneyim sunduğu belirtilen Android 15 QPR2'nin resmi çıkış tarihi ise Mart 2025 olarak duyuruldu.

Android 15 QPR2 Beta 1 güncellemesi ile gelen özellikler

Çıkış Tarihi: 12 Kasım 2024

Yapı: BP11.241025.006

Emülatör Desteği: x86 (64-bit), ARM (v8-A)

Güvenlik Yama Seviyesi: Kasım 2024

Google Play Hizmetleri: 24.39.34

Android 15 QPR2 Beta 1 ile gelen yenilikler şunlar:

Kişiselleştirilebilir Rahatsız Etmeyin Modları: Kullanıcılar, bildirimleri daha iyi yönetebilmek için kişiselleştirilmiş Rahatsız Etmeyin programları oluşturabiliyor.

Kullanıcılar, bildirimleri daha iyi yönetebilmek için kişiselleştirilmiş Rahatsız Etmeyin programları oluşturabiliyor. Linux Terminal Uygulaması: Pixel cihazlarda Linux uygulamalarını çalıştırabilmek için yeni bir Linux Terminal uygulaması ekleniyor.

Pixel cihazlarda Linux uygulamalarını çalıştırabilmek için yeni bir Linux Terminal uygulaması ekleniyor. Dokunmatik Yüzey ve Fare Ayarları Yenilendi: Bu ayarlar artık imleç rengi özelleştirme seçeneklerini içeren yeni bir alt menüde yer alıyor.

Bu ayarlar artık imleç rengi özelleştirme seçeneklerini içeren yeni bir alt menüde yer alıyor. Fare Tuşları (Mouse Keys): Klavyedeki sayısal tuş takımıyla fare imlecini kontrol etmeye olanak tanıyan yeni bir özellik ekleniyor.

Klavyedeki sayısal tuş takımıyla fare imlecini kontrol etmeye olanak tanıyan yeni bir özellik ekleniyor. Linux 6.1 Yükseltmesi: Android 15 QPR2 Beta 2 ile Pixel cihazlarında Tensor G1, G2 ve G3 çipleri için Linux 6.1 yükseltmesi gelecek.

Android 15 QPR2 Beta 2 ile Pixel cihazlarında Tensor G1, G2 ve G3 çipleri için Linux 6.1 yükseltmesi gelecek. Simge Şekli Özelleştirme: Android 11'de tanıtılan ve Android 12'de kaldırılan simge şekli özelleştirme seçeneği geri dönüyor.

Güncelleme, desteklenen cihazlar için OTA (kablosuz) olarak dağıtılacak. Güncellemenin ardından, kullanıcılar yeni özellikleri deneyimleme imkânı bulacak.