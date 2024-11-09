Android 15 güncellemesi ile birlikte Android telefonlar Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR) desteğine sahip olacak.

Android 15, PC'lerde sıklıkla gördüğümüz Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteğini Android telefonlara nihayet 'gerçek anlamda' getiriyor.

Android 15 ile birlikte Android telefonlara gelecek olan Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR) özelliği, telefon ekranlarının yenileme hızını dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlayarak hem güç tüketimini azaltmayı hem de kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Değişken Yenileme Hızı (VRR), PC'de ne işe yarıyor?

8T LTPO (Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit) panelleri, Android cihazlarda sıkça kullanılıyor ve belirli yenileme hızları arasında geçiş yapabiliyor ancak bu panellerde yenileme hızları yalnızca 1Hz, 10Hz, 30Hz, 60Hz ve 120Hz gibi önceden belirlenmiş değerlerde ayarlanabiliyor. Yani PC’lerde gördüğümüz gibi tamamen özgür bir VRR deneyimi sunulamıyordu.

VRR teknolojisi, PC’lerde kare hızını ekran yenileme hızıyla gerçek zamanlı olarak senkronize ederek daha akıcı bir görüntüleme sağlıyor. Bu özellik özellikle oyunlarda büyük bir fark yaratıyor çünkü kare hızına göre dinamik olarak ayarlanan ekran, takılmaları minimuma indiriyor ve daha hızlı tepki süresi sunuyor. Android telefonlarda ise bu esneklik eksik olduğundan, oyun oynarken veya yüksek hızlı içerikler izlerken istenen akıcılık elde edilemiyordu.

Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR), Android telefonların tamamında kullanılamayabilir

Android 15'te Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR) olarak adlandırılan bu özelliği doğrudan kullanmak ne yazık ki mümkün olmayacak. Google'ın belirttiğine göre donanım uyumluluğu da şart olacak.

Örneğin Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi gibi belirli yeni işlemciler bu uyumluluğu destekliyor. Daha eski Android cihazlar, Android 15 güncellemesini alsalar bile ARR özelliğini kullanamayabilirler. Doğal olarak bu özelliği bir süre yalnızca amiral gemisi telefonlarda görmemiz muhtemel.