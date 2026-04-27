WhatsApp, Yakında Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp'ın yakında belli bir sürümün altındaki Android telefonlara desteği keseceği ortaya çıktı. Bu telefonlar yakında WhatsApp'ı kullanamayacak.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması konumunda bulunuyor. Bu yüzden de sürekli yeni özelliklerin uygulamaya geldiğini görüyoruz. Ancak yeni özelliklerin gelmesiyle artık eski telefonların WhatsApp çalıştırması da zorlaşıyor.

WhatsApp da düzenli aralıklarla eski modellere olan desteğini kesiyor. Şimdi ise uygulama desteğinin yakında birçok eski telefondan kesileceği ortaya çıktı. Eğer eski bir Android telefon kullanıyorsanız yakında WhatsApp’a veda etmek zorunda kalabilirsiniz.

Eylül itibarıyla Android 6’dan eski sürüme sahip telefonlarda WhatsApp çalışmayacak

WABetaInfo tarafından ulaşılan bilgilere göre WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 6’dan daha eski bir Android sürümüne sahip tüm telefonlara desteğini kesecek. Yani Android 5 gibi sürümlerde artık WhatsApp çalışmayacak. Android 6 2015’te, Android 5 ise 2014’te çıkmıştı. Android 6 sürümüne sahip olanlar desteklenen en eski sürüm olarak WhatsApp’ı kullanmaya devam edecek, Android 5.0, 5.1 gibi daha eski sürümler WhatsApp’ı kullanamayacak. Eğer bu sürümde bir cihaza sahipseniz ve WhatsApp kullanmak istiyorsanız yeni bir telefon almanız gerekiyor.

Neden bu cihazların WhatsApp desteği kesiliyor? Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar.

Bu durumun iOS sürümleriyle alakası olmadığını belirtelim. WhatsApp şu anda iPhone’larda iOS 15.1 ve üstü telefonlarda çalışmaya devam ediyor.