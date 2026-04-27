Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

WhatsApp, Yakında Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp'ın yakında belli bir sürümün altındaki Android telefonlara desteği keseceği ortaya çıktı. Bu telefonlar yakında WhatsApp'ı kullanamayacak.

Gökay Uyan / Editor

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması konumunda bulunuyor. Bu yüzden de sürekli yeni özelliklerin uygulamaya geldiğini görüyoruz. Ancak yeni özelliklerin gelmesiyle artık eski telefonların WhatsApp çalıştırması da zorlaşıyor.

WhatsApp da düzenli aralıklarla eski modellere olan desteğini kesiyor. Şimdi ise uygulama desteğinin yakında birçok eski telefondan kesileceği ortaya çıktı. Eğer eski bir Android telefon kullanıyorsanız yakında WhatsApp’a veda etmek zorunda kalabilirsiniz.

Eylül itibarıyla Android 6’dan eski sürüme sahip telefonlarda WhatsApp çalışmayacak

WABetaInfo tarafından ulaşılan bilgilere göre WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 6’dan daha eski bir Android sürümüne sahip tüm telefonlara desteğini kesecek. Yani Android 5 gibi sürümlerde artık WhatsApp çalışmayacak. Android 6 2015’te, Android 5 ise 2014’te çıkmıştı. Android 6 sürümüne sahip olanlar desteklenen en eski sürüm olarak WhatsApp’ı kullanmaya devam edecek, Android 5.0, 5.1 gibi daha eski sürümler WhatsApp’ı kullanamayacak. Eğer bu sürümde bir cihaza sahipseniz ve WhatsApp kullanmak istiyorsanız yeni bir telefon almanız gerekiyor.

Neden bu cihazların WhatsApp desteği kesiliyor? Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar.

Bu durumun iOS sürümleriyle alakası olmadığını belirtelim. WhatsApp şu anda iPhone’larda iOS 15.1 ve üstü telefonlarda çalışmaya devam ediyor.

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.140 TL Olan 4 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

135 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

