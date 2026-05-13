Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Android Telefonlar AirDrop ile Uyumlu Hâle Geldi! Kolayca iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek

Google, Android telefonların Quick Share özelliğinin birçok telefonda artık AirDrop ile uyumlu çalışacağını açıkladı. Kolayca Android iPhone arası dosya aktarımı yapılabilecek.

Android Telefonlar AirDrop ile Uyumlu Hâle Geldi! Kolayca iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün akşam saatlerinde Android 17 özelinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android telefonlara gelecek yepyeni özelliklerden yepyeni ürünlere kadar birçok önemli duyuru yapıldı.

Yapılan duyurular arasında en dikkat çekenlerden biri Android ile iPhone arasındaki dosya aktarımını kolaylaştıran yeni özelliklerdi. Google, normalde daha önce Quick Share’i sınırlı sayıda cihazında AirDrop ile uyumlu yapmıştı. Artık çok daha fazla cihazla uyumlu olacağı duyuruldu.

İçerikten Görseller

Android Telefonlar AirDrop ile Uyumlu Hâle Geldi! Kolayca iPhone'lar ile Dosya Aktarımı Yapılabilecek
and1

Android telefonlar AirDrop ile uyumlu hâle geldi

and1

Google’ın duyurusuna göre artık OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve HONOR cihazlarda Quick Share, iPhone’ların dosya aktarım özelliği AirDrop ile uyumlu olacak. Yani artık Android ile iPhone arasında çok kolay bir şekilde dosya aktarımı yapabileceksiniz. Bu yüzden gerçekten sevindirici bir hamle olduğunu söylememiz mümkün.

Eğer uyumlu bir cihazınız yoksa da üzülmeyin. Çünkü o cihazlarda da Quick Share’i kullanarak bir QR kodu oluşturabilir ve bu sayede bulut üzerinden iOS cihazlarla anında paylaşım yapabilirsiniz. Bu özellikler, bugün itibarıyla Android telefonlara dağıtılmaya başlanacak ve önümüzdeki ay içinde tamamen kullanıma sunulacak. Ayrıca şirket, yakında dahil olmak üzere sevilen bazı uygulamaların içinde de Hızlı Paylaşım özelliğini kullanıma sunacağını belirtmiş.

Android Telefonlarda Emojiler Değişiyor: İşte Yeni 3D Emojiler Android Telefonlarda Emojiler Değişiyor: İşte Yeni 3D Emojiler

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

iPhone Android iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com