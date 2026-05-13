Google, Android telefonların Quick Share özelliğinin birçok telefonda artık AirDrop ile uyumlu çalışacağını açıkladı. Kolayca Android iPhone arası dosya aktarımı yapılabilecek.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün akşam saatlerinde Android 17 özelinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android telefonlara gelecek yepyeni özelliklerden yepyeni ürünlere kadar birçok önemli duyuru yapıldı.

Yapılan duyurular arasında en dikkat çekenlerden biri Android ile iPhone arasındaki dosya aktarımını kolaylaştıran yeni özelliklerdi. Google, normalde daha önce Quick Share’i sınırlı sayıda cihazında AirDrop ile uyumlu yapmıştı. Artık çok daha fazla cihazla uyumlu olacağı duyuruldu.

Android telefonlar AirDrop ile uyumlu hâle geldi

Google’ın duyurusuna göre artık OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve HONOR cihazlarda Quick Share, iPhone’ların dosya aktarım özelliği AirDrop ile uyumlu olacak. Yani artık Android ile iPhone arasında çok kolay bir şekilde dosya aktarımı yapabileceksiniz. Bu yüzden gerçekten sevindirici bir hamle olduğunu söylememiz mümkün.

Eğer uyumlu bir cihazınız yoksa da üzülmeyin. Çünkü o cihazlarda da Quick Share’i kullanarak bir QR kodu oluşturabilir ve bu sayede bulut üzerinden iOS cihazlarla anında paylaşım yapabilirsiniz. Bu özellikler, bugün itibarıyla Android telefonlara dağıtılmaya başlanacak ve önümüzdeki ay içinde tamamen kullanıma sunulacak. Ayrıca şirket, yakında dahil olmak üzere sevilen bazı uygulamaların içinde de Hızlı Paylaşım özelliğini kullanıma sunacağını belirtmiş.