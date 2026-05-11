BMW’den Yeni Dönem Hamlesi: İlk Alpina Modeli Geliyor!

BMW Group çatısı altına geçen Alpina markasının ilk yeni modeli 15 Mayıs’ta görücüye çıkıyor. Büyük coupe gövdesi ve güçlü motoruyla dikkat çeken model, markanın yeni dönemine yön verecek.

Deniz Şen Deniz Şen /

2022'de BMW Group tarafından satın alınan Alpina için yeni dönem resmen başladı. Yapılan anlaşma kapsamında 2025 sonuna kadar bağımsız faaliyetlerini sürdüren Alman üretici, 1 Ocak 2026 itibarıyla tamamen 'BMW Alpina' adı altında BMW çatısı altına geçti.

BMW tarafından paylaşılan son teaser görselleri ise markanın ilk yeni modelinin 15 Mayıs’ta tanıtılacağını ortaya koydu.

İlk etapta konsept olarak sahneye çıkacak modelin büyük boyutlu coupe olacak.

Şirketin yeni dönemde performans kadar lüks ve konfor odaklı araçlara yoğunlaşması bekleniyor. Paylaşılan siluet görsellerine bakıldığında yeni BMW Alpina modelinin oldukça uzun gövdeli bir coupe olarak geliştirildiği dikkat çekiyor. Otomobilin agresif bir spor otomobilden çok yüksek hız konforuna odaklanan grand tourer karakteri taşıyacağı da konuşuluyor.

BMW, Alpina’yı daha premium konuma taşıyor.

Yeni yapılanmayla birlikte BMW Alpina markası; BMW M modellerinin üzerinde, Rolls-Royce’un ise altında konumlandırılacak. Marka; özel üretim detayları, yüksek kişiselleştirme seçenekleri ve lüks odaklı sürüş karakteriyle öne çıkacak.

Yeni modelin, 15-17 Mayıs tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek Concorso d’Eleganza Villa d’Este etkinliğinde sahneye çıkabileceği belirtiliyor.

