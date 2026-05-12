Android Telefonlarda Emojiler Değişiyor: İşte Yeni 3D Emojiler

Google, Noto 3D isimli yeni emoji koleksiyonunu duyurdu. Daha canlı, daha hacimli ve daha “gerçek” görünen bu emojiler, yıl içinde Google ekosisteminde kullanılmaya başlanacak. Yeni tasarımlar ilk olarak Pixel telefonlara gelecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, Android kullanıcılarının mesajlaşma deneyimini etkileyecek yeni emoji tasarımlarını duyurdu. Şirketin Noto 3D adını verdiği yeni koleksiyon, alışık olduğumuz düz emoji tasarımlarını daha canlı ve hacimli bir görünüme kavuşturuyor.

Yani mesajlaşırken attığınız bir gülümseme, kalp ya da burrito emojisi artık ekranda çok daha “elle tutulur” görünecek. Google’a göre bu yeni 3D emojiler, çevrim içi iletişimde duyguların daha güçlü aktarılmasını sağlayacak.

Google’ın yeni emojileri çok daha canlı görünecek

Google, emojilerin artık dijital hayatımızın evrensel dili hâline geldiğini söylüyor. Şirket, yıllar önce Android’in sevilen “blob” emojilerinden bugün duyurulan Noto 3D koleksiyonuna gelinen süreci, emojilerin de iletişim alışkanlıklarımızla birlikte değiştiğinin bir göstergesi olarak görüyor.

Yeni koleksiyonun temel amacı, emojileri yalnızca küçük simgeler olmaktan çıkarmak. Google’ın ifadesine göre duygularımızın bir “ağırlığı” var ancak bu duygular çevrim içi mesajlarda bazen düz ve etkisiz kalabiliyor. Noto 3D emojiler, tam da bu boşluğu kapatmak için geliştirildi.

Yeni 3D emojiler ilk olarak Pixel telefonlara gelecek

Google’ın açıklamasına göre Noto 3D, yıl içinde Google genelinde kullanıma sunulacak. Ancak yeni emojileri ilk deneyimleyecek kullanıcılar Pixel telefon sahipleri olacak. Diğer Android telefonlara ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir tarih verilmiş değil.

Bu da yeni tasarımların ilk etapta Google’ın kendi telefonlarında görüleceği anlamına geliyor. Sonrasında Gmail, ChromeOS, Google Meet ve Android ekosistemindeki diğer alanlarda da bu tasarımlarla karşılaşmamız mümkün görünüyor.

Android tarafında emoji tasarımları, yıllardır cihazdan cihaza küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak Google’ın Noto 3D hamlesi, yalnızca küçük bir görsel yenileme değil; emojilerin genel ifade biçimini daha modern ve dikkat çekici hâle getiren daha büyük bir tasarım değişikliği.

