Google, Android geliştiricilerinin aylardır muzdarip olduğu bir sorunu çözdü. Instant Apps özelliğini kullanmak için artık internet siteniz olmasına gerek yok.

Google, Mayıs 2016'da düzenlenen I/O etkinliğinde 'Instant Apps' adlı özelliğini duyurmuştu. Play Store'da incelediğiniz uygulamayı indirmeden çalıştırabilme imkanı sunan bu özellik, geliştirici tarafında birtakım kısıtlamalar barındırıyordu. Bugün itibariyle bu kısıtlamalar kaldırıldı.

Özellikle küçük boyutlu uygulamalar için faydalı olan özellik, bazı oyun geliştiricileri tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. Ancak bu özelliği kullanmak isteyen geliştiricilerin kendi web sitesine sahip olması gerekiyordu. Güvenlik doğrulaması amacıyla istenen bu gereklilik, bugün itibariyle kaldırıldı.

Google, yaptığı açıklamayla 'Instant Apps' özelliğini kullanmak isteyen geliştiricilerin herhangi bir web sitesine ihtiyaç duymadığını açıkladı. Bugünden itibaren hem Kotlin hem de Java tabanlı uygulamalarınızda 'deep link API'yi kullanarak 'Instant Apps' destekli uygulamanızı yayınlayabilirsiniz. Geliştirdiğiniz tüm oyun ve uygulamalarınıza ekleyebileceğiniz bu özellik sayesinde kullanıcılara erişmek çok daha kolay. 'Instant Apps' özelliğini uygulamanıza entegre etmek için izlemeniz gereken adımlara buradan ulaşabilirsiniz.