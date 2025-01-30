Google Arama'ya bağımlılık yaratabilecek bir oyun eklendi. Oyunda top kullanarak blokları kırmaya çalışıyorsunuz.

Google, dünyada hâlâ rakipsiz olan arama motoruna düzenli olarak ilginç yenilikler ekliyordu. Şimdi ise aramaya oynarken âdeta bağımlılık yapacak yepyeni bir oyun eklendi. Bu oyuna “Block Breaker” ismi veriliyor.

Block Breaker’a herkes şu anda Google Arama üzerinden erişebilir. Yapmanız gereken tek şey aramaya “Google Block Breaker” yazmanız. İsterseniz direkt buradaki bağlantı üzerinden de erişebilirsiniz.

Block Breaker böyle gözüküyor

Block Breaker, Atari’nin ikonik Breakout oyunundan ilham alıyor. Oyundaki amacınız, Google’ın yeşil, mavi, kırmızı ve sarı renklerini içeren blokları bir top yoluyla kırmaya çalışmak. Bu sırada da topu kaçırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor.

Oyunu tam ekran olarak da deneyimleyebiliyorsunuz. Bazı bloklar kolayca kırılmıyor. Bazıları ise ekstra toplar, alttaki çubuğu büyütme gibi özellikler verebiliyor. Bir oyunda 3 canınız olduğunu belirtelim. Üst tarafta ise puanınız yazıyor.

Block Breaker’a isterseniz web’den isterseniz de mobilden erişebiliyorsunuz. Mobilde direkt olarak dokunarak oyunu oynamanız mümkün. Şu anda hem Android hem iOS sürümünden erişilebilir durumda. Oyunun gerçekten de zevkli olduğunu söyleyebiliriz.