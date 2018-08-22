Android, iOS’tan 10 Kat Daha Fazla Kullanıcı Verisi Topluyor

Google’ın geçtiğimiz hafta konum bildirim özellikleri kapalı olsa dahi kullanıcılarını takip ettiğini söylemesinden sonra, Android ile insanların bilgilerinin ne oranda alındığı merak konusu oldu. Google’ın Apple’a kıyasla kendi sunucularına yaklaşık 10 kat daha çok veri yüklediği anlaşıldı.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda Windows’u da geride bırakan Android oldu. Sayısız üreticinin cihazındaki çekirdek yazılım olan Android, çok geniş bir ürün yelpazesinde bulunduğu için milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Onun en dişli rakibi ise Apple’ın sadece kendi cihazlarında kullandığı, bu nedenle Android kadar geniş bir kitleye hitap etmeyen iOS.

Geçtiğimiz hafta Google’ın konum verisi paylaşımı kapalı olsa dahi kullanıcıları takip ettiğini itiraf etmesi, büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi de son araştırmalara göre Google’ın Apple’dan 10 kat daha fazla kullanıcı verisi çektiği ortaya çıkıyor.

Yapılan testlerde arka planda Chrome'un çalıştığı bir Android telefon, 24 saatlik bir zaman diliminde saatte yaklaşık 14 kez veri gönderdi. Bu da 24 saatte 340 defa habersiz ver transferi yaptığı anlamına geliyor. Vanderblit Üniversitesi’nin açıklamasına göre küresel GPS trafiğinin %35’i Google’ın elinde bulunuyor.

Arka planda Chrome açık olan bir Android telefonun, yine arka planda Safari açık olan bir iPhone’a kıyasla kullanıcı verilerini 50 kat daha hızlı gönderdiği de tespit edildi. Araştırmacılar, Google’ın Safari üzerinde -kullanıcının aktif olduğu süre boyunca- veri toplayabildiğini belirttiler.

Google’ın geçen hafta yaptığı skandal açıklamaya göre kullanıcıların konum bilgilerini “Konum Geçmişi” ayarını kapatarak engellemeleri mümkün değil. Google, bu kayıtları göndermemek için “Web ve Uygulama Etkinliği” adlı ikinci bir ayarı da devre dışı bırakmak gerektiğini söyledi. Google’a bir itiraf sonrasında sunduğu yeni yöntem için güven olur mu bilinmez. Nitekim böyle bir açıklamayı yapmasının nedeni, yakında sertleşecek bilgi gizliliği ve paylaşımı yasaları olabilir.

Google ve Apple’ı bu konuda karşılaştırmanın asıl nedeni, aslında bir reklam ve bir de yazılım şirketi olan iki devin çıkarlarını kıyaslamak. Google verileri kullanarak dünyanın en pahalı reklamlarını satarken, Apple tasarladığı donanımlardan para kazanıyor.