YouTube Arka Planda Çalma Nasıl Yapılır? (Ücretsiz)

Dünyanın en popüler video izleme platformlarından biri olan YouTube’un mobil uygulamasını arka planda çalıştıramamak pek çok kullanıcının ortak problemi. Sizin için Android ve iOS’ta YouTube arka planda çalma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz uygulamaları anlattık.

YouTube video izleme platformu mobil uygulama olarak mobil cihazlarımıza girdiğinden beri herkesin en büyük problemlerinden biri YouTube arka planda çalma yapmıyor olması. YouTube’a bu konuda belki milyonlarca geri bildirim yapılmasına rağmen YouTube arka planda çalma özelliği bir türlü gelmedi.

Premium paketi ile YouTube arka planda çalma özelliğini kullanıcılarına sunan platformun bu hizmetini ücretsiz olarak kullanmanın Android ve iOS işletim sistemlerinde uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri var. Hem de her biri son derece kolay yöntemler. Sizin için YouTube arka planda çalma nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz farklı mobil uygulamaları anlattık.

Android’de YouTube arka planda çalma nasıl yapılır?

Adım #1: Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın.

Google Chrome mobil internet tarayıcısını açın. Adım #2: YouTube mobil sitesini açın.

YouTube mobil sitesini açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üst üst üç nokta butonuna tıklayın.

Sağ üst köşedeki üst üst üç nokta butonuna tıklayın. Adım #4: Masaüstü site isteyin.

Masaüstü site isteyin. Adım #5: Dilediğiniz videoyu açın.

Dilediğiniz videoyu açın. Adım #6: Uygulamadan çıktığınız zaman video duraklatılacak.

Uygulamadan çıktığınız zaman video duraklatılacak. Adım #7: Ekranı aşağı kaydırarak kontrol panelini açın.

Ekranı aşağı kaydırarak kontrol panelini açın. Adım #8: Buradaki oynatıcının başlat butonuna dokunun.

Buradaki oynatıcının başlat butonuna dokunun. Adım #9: YouTube arka planda çalmaya başlayacak.

Google Chrome ile YouTube arka planda çalma yöntemi Android için kullanabileceğiniz en kolay yöntemlerden bir tanesi. Android cihazlar Google Chrome yüklü olarak geldiği için başka mobil uygulama indirmenize gerek yok.

Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Eğer farklı dijital müzik platformlarından müzik dinleme alışkanlığınız varsa bu yöntemdeki şarkı geçişlerini elle kontrol etmek ilk başta zor gelebilir.

Diğer bir nokta ise başka bir uygulamada video açtığınız zaman YouTube arka planda çalma durabilir hatta kontrol panelindeki oynatıcı kaybolabilir. Böyle bir durum olursa yukarıdaki adımları izleyerek yöntemi yeniden uygulayabilirsiniz.

iPhone (iOS) YouTube arka planda çalma nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Dolphin Browser uygulamasını indirin.

Buradan Dolphin Browser uygulamasını indirin. Adım #2: Uygulamayı kullanıma hazır hale getirin.

Uygulamayı kullanıma hazır hale getirin. Adım #3: YouTube internet sitesini açın.

YouTube internet sitesini açın. Adım #4: Dilediğiniz videoyu açın.

Dilediğiniz videoyu açın. Adım #5: Uygulamadan çıktığınız zaman video duraklatılacak.

Uygulamadan çıktığınız zaman video duraklatılacak. Adım #6: Ekranı yukarı kaydırarak kontrol panelini açın.

Ekranı yukarı kaydırarak kontrol panelini açın. Adım #7: Buradaki oynatıcının başlat butonuna dokunun.

Buradaki oynatıcının başlat butonuna dokunun. Adım #8: YouTube arka planda çalmaya başlayacak.

Android’in YouTube arka planda çalma konusunda kullanıcılarına sunduğu kolaylık maalesef iPhone (iOS) için geçerli değil. Dolphin mobil internet tarayıcısını indirmeli ve yukarıdaki adımları takip etmelisiniz. Farklı uygulamalarda açtığınız videolar arka plan çalmasını duraklatabilir. Böyle bir durum olursa yukarıdaki adımları izleyerek yöntemi yeniden uygulayabilirsiniz.

Android’de YouTube’u arka planda oynatmak için alternatif uygulamalar:

Telegram

Geliştirici: Telegram FZ-LLC

Boyut: Cihaza göre değişir

Şaşırmakta haklısınız. Telegram bir mesajlaşma uygulaması, YouTube arka planda çalma işlemini nasıl yapabilir? Son dönemde giderek popülerleşen uygulama elbette direkt olarak bu işlemi yapmıyor ama uygulamada bulunan bir özellik sayesinde arka planda YouTube dinleyebilirsiniz.

Telegram üzerinden konuştuğunuz bir kişiye dinlemek istediğiniz YouTube videosunun linkini gönderin. Videoyu açmak için linke değil, önizleme resmine dokunun. Video oynamaya başlayacak. Telegram’ı kapatın, oynamaya devam edecek. Tuş kilidini kapatın, video hala oynamaya devam edecek. Basit ama kullanışlı bir yöntem.

FireTube

Geliştirici: PalmerinTech

Boyut: 20.9 MB

FireTube, YouTube arka planda çalma için özel olarak geliştirilmiş bir uygulama. Google Play’de bulunmayan uygulamayı müzik modunda kullanırsanız açtığınız YouTube videosu yerine tek bir resim görünecek ve yalnızca müzik çalacak. Böylece hem arka planda YouTube dinleyecek hem de fazla veri harcamayacaksınız.

Android ve iOS’ta YouTube arka planda çalma alternatif yöntemler:

Yukarıda anlattığımız yöntemler çalışma garantili ve güvenilir yöntemler. Fakat alternatif yöntemler olarak anlatacaklarımıza ait özellikler her cihazda bulunmayabilir ya da her kullanıcı kolayca bu işlemleri gerçekleştiremeyebilir.

İlk alternatif yöntemimiz iOS için anlatılan bir şehir efsanesi. Herhangi bir mobil tarayıcı ya da YouTube mobil uygulaması üzerinden bir YouTube videosu açtıktan sonra tuş kilitleme düğmesine art arda ve hızlı olarak iki kere basın, böylece telefonu bir an afallatarak YouTube’un arka planda çalmasını sağlayabilirsiniz. Kesin olmasa da denemeye değer bir yöntem.

Diğer alternatif yöntem ise Android cihazınızda bulunan bir özelliği verimli bir şekilde kullanmak. Son yıllarda çıkan Xiaomi, Redmi, Samsung Galaxy, LG V30 gibi marka ve modeldeki akıllı telefonlarda çoklu ekran, ekranı ikiye böl gibi özellikler bulunuyor. Bu özelliği kullanarak YouTube arka planda çalma işlemini yapabilirsiniz.

Cihazınızda birkaç mobil uygulama çalıştırın ve sonra YouTube Android mobil uygulamasını açarak bir video oynatmaya başlayın. Son kullanılan uygulamaları görüntüleme ekranını açın ekranı böl ya da çoklu ekran seçeneği göreceksiniz. Bu seçenek ile hem YouTube hem de farklı mobil uygulamaları aynı anda çalıştırabilirsiniz.

YouTube arka planda çalma güvenli mi?

YouTube, uzun yıllardır hizmet veren yasal ve güvenilir bir video izleme platformu. Arka planda çalma işlemi yalnızca aynı anda birden fazla mobil uygulama çalışması üzerine tasarlanmış yöntemlerden ibaret. Bu konuda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor.

YouTube arka planda çalma ve güvenlik ile ilgili endişelenmeniz gereken tek nokta, bu işlem için indirilecek mobil uygulamalar. Tüm mobil uygulama mağazalarında YouTube’u arka planda oynatma vaadiyle yayınlanan pek çok uygulama mevcut. Buralardan ya da farklı internet sitelerinden indirdiğiniz uygulamalar cihazınızda güvenlik sorunları yaratabilir.

Tıpkı farklı işlemler için indirdiğiniz tüm mobil uygulamalarda olduğu gibi YouTube arka planda çalma uygulamalarında da güvenilir kaynaklara danışın ve güvendiğiniz mağaza ve internet sitelerinden uygulama indirin. Elbette, uygulamalara verdiğiniz erişim izinlerine de dikkat etmekte yarar var.

YouTube arka planda çalma özelliği mobil uygulamaya gelecek mi?

Uzun yıllardır beklenilen bu özelliğin neden gelmediğini YouTube Premium ile anlamış olduk. Youtube, arka planda çalma özelliğini tıpkı Spotify, Fizy, Deezer ve benzeri dijital müzik platformlarının ücretli abonelere farklı özellikler sunması gibi premium paketlere yani ücretli abonelerine sunuyor. Ancak iOS 14 ile birlikte bu özelliğin YouTube uygulamasına gelmesi bekleniyor.

YouTube’un premium üyelerine sunduğu arka planda çalma özelliğini ücretsiz kullanıcılarına sunması beklenmiyor ama yukarıdaki yöntemleri uygulayarak cebinizden para çıkmadan, ücretsiz olarak YouTube’u arka planda oynatabilirsiniz. Sonuçta reklamlar hala oynuyor ve hem üretici hem de platform para kazanıyor olacak.

Sizin için YouTube arka planda çalma nasıl yapılır sorunu yanıtladık, kullanabileceğiniz uygulamaları ve alternatif yöntemleri anlattık. iOS ve Android için anlattığımız yöntemlerden size en uygun olanını uygulayarak YouTube’u arka planda oynatın ve müziğin tadını çıkarın.