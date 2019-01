Android Q ile Birlikte Gelecek Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

XDA Developers, Google'ın Android Q ile ilgili sürprizlerini bozmaya devam ediyor. Bazı Android Q ekran görüntülerini paylaşan geliştiriciler, Google'ın hangi yeni özellikler üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Google’ın Android Q ile birlikte bir gece modu sunacağını çok önceden doğrulamış olan XDA Developers, şimdi de Android Q işletim sistemine ait bazı ekran görüntüleri paylaştı ve Google’ın en yeni Android sürümü ile birlikte kullanıcılara sunmayı planladığı özelliklerin bazılarını ortaya çıkarmış oldu.

Ekran görüntüleri, Android Q’nun sistem genelinde geçerli olacak bir Karanlık Mod özelliğine sahip olacağını doğrulamakla kalmıyor, özellik hakkında bazı önemli bilgiler de veriyor. Ekran görüntüsünden de anlayabileceğiniz gibi Karanlık Mod, kullanıcılar tarafından manuel olarak açılabileceği gibi, günün saatlerine göre otomatik olarak açılabilecek.

Android Q’nun kullanıcıları fazlasıyla mutlu edecek bir diğer özelliği ise güncellenen uygulama izinleri olacak. Google, izinler konusunda uygulamalara çok da güvenemeyen kullanıcıların içini rahat etmek için uygulama izinlerine sonsuzla kadar evet ya da hayır seçeneğinin yanına bir de ‘kullanımdayken izin ver’ seçeneği ekliyor.

XDA Developer’ın Android Q’da keşfettiği bir diğer özellik ise Samsung DeX benzeri bir yazılım için kullanılacağı tahmin edilen ‘Masaüstü modu’ için bir Geliştirici Seçenekleri oldu. XDA’nın açıklamasına göre özellik, cihaz harici bir ekrana takıldığında herhangi bir işlevi tetiklemedi. Ayrıca özellik açıldığında Wi-Fi’nin çalışmayı durdurduğu not edildi.

Android Q’nun Geliştirici Seçenekleri’nin yeni ve geri dönen özellikleri arasında serbest formda çoklu pencere desteği, Oyun Güncelleme Paketi Tercihleri, dahili ekran kaydedici, Always on Display özelliği için her zaman geçerli bir duvar kağıdı bulunuyor. Ayrıca cihazın sensörlerle sağlanan tüm özelliklerini devre dışı bırakan bir Sensör Kapat ayarı bulunuyor.

Android Q işletim sistemi ile ilgili olarak sızdırılan ekran görüntülerinden elde edilen bilgiler şu an için bu kadar. Ancak XDA Developers, Google’ın tüm planlarını gün yüzüne çıkarana kadar rahat durmayacaktır. Yakında Android Q ile ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.