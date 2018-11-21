Yabancı ülkelerde Black Friday, ülkemizde ise Efsane Cuma gibi isimlerle anılan yılın en büyük indirim kampanyasına adım adım ilerlerken indirimler de gelmeye başladı. Akıllı telefonlarımızı daha işlevsel hale getiren Android’in Google Play’i ile Apple’ın App Store’u da bu kampanyalardan nasibini alıyor. Bugün sizlere bu iki platformda olan ve kesinlikle kaçırmamanız gereken bazı kampanyalardan bahsedeceğiz.
Normalde yüksek fiyatlara satılan bu oyunlar, Black Friday şerefine büyük indirimlere girdiler. Gelin, hep birlikte bu indirimlere göz atalım:
Android Oyunları
Monument Valley
Normal Fiyatı 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 6,59 TL
Samorost 3
Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 4,99 TL
Don’t Starve: Pocket Edition
Normal Fiyatı: 14,99 TL - İndirimli Fiyatı 6,99 TL
Motorsport Manager Mobile 3
Normal Fiyatı: 17,99 TL - İndirimli Fiyatı: 6,39 TL
Farming Simulator 18
Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 2,19 TL
iOS Oyunları
Waking Mars
Normal Fiyatı: $4,99 - İndirimli Fiyatı: $0,99 TL
Star Wars Pinball 7
Normal Fiyatı: $1,99 - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz
Yeni Star Wars Dizisi The Mandalorian'a İlk Bakış
Maze Lord
Normal Fiyatı: $0,99 dolar - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz
Sproggjwood
Normal Fiyatı: $4,99 - İndirimli Fiyatı: $1,99
Final Fantasy Tactics: WotL
Normal Fiyatı: $13,99 - İndirimli Fiyatı: $3,99