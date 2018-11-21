Android ve iOS platformları da Black Friday indirimlerine başladı. Bugün sizlere 5'i Android 5'i iOS olmak üzere indirime giren 10 oyunu tanıtacağız.

Yabancı ülkelerde Black Friday, ülkemizde ise Efsane Cuma gibi isimlerle anılan yılın en büyük indirim kampanyasına adım adım ilerlerken indirimler de gelmeye başladı. Akıllı telefonlarımızı daha işlevsel hale getiren Android’in Google Play’i ile Apple’ın App Store’u da bu kampanyalardan nasibini alıyor. Bugün sizlere bu iki platformda olan ve kesinlikle kaçırmamanız gereken bazı kampanyalardan bahsedeceğiz.

Normalde yüksek fiyatlara satılan bu oyunlar, Black Friday şerefine büyük indirimlere girdiler. Gelin, hep birlikte bu indirimlere göz atalım:

Android Oyunları

Monument Valley

Normal Fiyatı 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 6,59 TL

Samorost 3

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 4,99 TL

Don’t Starve: Pocket Edition

Normal Fiyatı: 14,99 TL - İndirimli Fiyatı 6,99 TL

Motorsport Manager Mobile 3

Normal Fiyatı: 17,99 TL - İndirimli Fiyatı: 6,39 TL

Farming Simulator 18

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: 2,19 TL

iOS Oyunları

Waking Mars

Normal Fiyatı: $4,99 - İndirimli Fiyatı: $0,99 TL

Star Wars Pinball 7

Normal Fiyatı: $1,99 - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Maze Lord

Normal Fiyatı: $0,99 dolar - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Sproggjwood

Normal Fiyatı: $4,99 - İndirimli Fiyatı: $1,99

Final Fantasy Tactics: WotL

Normal Fiyatı: $13,99 - İndirimli Fiyatı: $3,99