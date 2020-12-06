Salgın neden ile yeniden evlere kapandığımız günlerdeyiz. Hoş bir pazar akşamı için 2020 boyunca yayınlanan ve aileniz ile rahatça izleyebileceğini animasyon filmlerini sizler için derledik.

2020 yılında dünyanın dört bir tarafından animasyon filmleri gerek beyaz perdeye gerekse dijital dizi ve film platformlarına sunuldu. Sizler için hazırladığımız bu yıl çıkan en iyi animasyon filmleri listesinin içinde, hem IMDb puanlarına hem de Metascore puanlarına göre en iyi olan filmler yer alıyor.

Lafı daha fazla dolandırmadan ailenizle içiniz rahat bir şekilde endişelenmeden izleyebileceğiniz bu yılın en iyi animasyon filmleri listemize geçelim.

Bu yıl çıkan en sürükleyici animasyon filmleri:

WolfWalkers

Onward

A Shaun the Sheep Movie

Over the Moon

Sonic The Hedgehog

The Willoughbys

LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

Trolls World Tour

Bigfoot Family

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Scoob!

Scooby Doo ve Shaggy’nin küçüklüğünü anlatan: Scoob!

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 5,7

Metascore: 43

Süresi: 1 Saat 33 Dakika

Efsane çizgifilm serisi Scooby Doo’nun animasyon filmi olan Scoob!, Scooby Doo ve en iyi arkadaşı Shaggy’nin nasıl tanıştıklarını ve Fred, Velma ve Daphne’ye nasıl katıldıklarını anlatıyor. CGI filmlerin düşük puanlarının ardından en iyi puana sahip olan Scooby Doo’nun animasyon filmi Scoob, 2020’nin animasyon filmleri arasından kesinlikle kaçırmamanız gereken biri.

Salyangoz dostu Gary’yi kurtarmak için yola çıkan Sünger Bob: The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,0

Metascore: -

Süresi: 1 saat 31 dakika

SüngerBob’un evcil salyangozu Gary kaçırıldıktan sonra, en yakın arkadaşı Patrick ile birlikte Gary’i kurtarmak için Atlantik kayıp şehrine zorlu ve efsanevi bir maceraya atılırlar. Bu zorlu macerada birçok engele takılan SüngerBob ve arkadaşları, maceranın sonunda hiçbir şeyin arkadaşlığın gücünden daha güçlü olmadığını kanıtlıyorlar.

Kocaayak ailesinin babalarını arayışı: Bigfoot Family

Tür: Animasyon, Aile

IMDb: 6,0

Metascore: -

Süresi: 1 Saat 29 dakika

Son of Bigfoot filminin devamı olan Belçika yapımı Bigfoot Family animasyon filmi, Baba’nın yeni popülaritesini kullanarak Alaska Petrol Şirketine karşı açtığı savaş sırasında kaybolmasını ve ardından çocuğun, annenin, bir rakunun ve bir ayının onu kurtarmak için Kuzey’e gitmelerini anlatıyor.

Krallıklarını korumak isteyen Troller: Trolls World Tour

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,1

Metascore: 51

Süresi: 1 saat 30 dakika

Hard Rock Trollerinin kraliçesi, tüm Troll krallıklarını ele geçirmeye çalışmaya karar verir. Kötü kalpli kraliçenin bu amacına erişmemesi için Kraliçe Poppy, arkadaşlarıyla birlikte Trolleri kurtarmak adına farklı yollar denerler.

Batman ve Superman'in çırağı: LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

IMDb: 6,2

Metascore: -

Süresi: 1 saat 21 dakika

Çocuk kahraman Shazam’a Batman ve Superman'in da bulunduğu Adalet Ligi'ne katılma teklifi gelir, ancak kendisi bu konuda isteksizdir. Shazam’ın düşmanları olan Canavarlar Topluluğu, Adalet Ligi'ni tehlikeye atar ve onları kurtarabilecek tek kişi Shazam’ın ta kendisidir.

Netflix'in en iyi animasyonlarından: The Willoughbys

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,4

Metascore: 68

Süresi: 1 saat 30 dakika

Kendi kendilerini yetiştirmenin daha iyi olacağına inanan Willoughby ailesinin çocukları, bencil ebeveynlerini tatile göndermek için sinsi bir plan yaparlar. Kardeşler daha sonra ailenin gerçekte onlara ne ifade ettiğini anlayacakları uzun soluklu bir maceraya atılırlar. Netflix’in bu yıl yayınladığı en iyi animasyon filmleri arasında yer alan The Willoughbys, Netflix üyeliğiniz varsa kesinlikle ailenizle birlikte izlemeniz gereken eğlenceli bir film.

Çocukluğumuzun efsane kirpisi: Sonic The Hedgehog

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,5

Metascore: 47

Süresi: 1 saat 39 dakika

Hem oyunlarıyla hem çizgi filmleriyle çocukluğumuzun kahramanlarından biri olan Sonic The Hedgehog, 2019 yılında ilk yayımlanan fragmanıyla sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Sonic’in tasarımını beğenmeyen hayranlar sayesinde Sonic’in görünüşünü değiştirmek isteyen Paramount Pictures, filmin çıkış tarihini 2020’ye erteledi ve hayranlarını mutlu etti.

Fantastik bir Ay masalı: Over the Moon

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,5

Metascore: 60

Süresi: 1 saat 35 dakika

Netflix tarafından 2020 yılında yayımlanan animasyon filmleri arasında yer alan Over the Moon (Bir Ay Masalı), bir animasyon müzikali. Bu müzikalde bir genç kız, bir uzay roketi inşa ediyor ve ihtişamlı Ay Tanrıçası ile tanışacağı eğlenceli bir maceraya atılır.

Boyundan büyük bir işe kalkışan bir koyun: A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 6,9

Metascore: 79

Süresi: 1 saat 26 dakika

Olağanüstü güçlere sahip bir uzaylı, Mossy Bottom Çiftliğine uzay gemisi ile birlikte çakılır. Koyun Shaun, uzaylıyı dünyadaki kötü güçler yakalamadan evine döndürmek için zorlu bir göreve atılır. Tüm animasyon filmi bir konuşma içermediği için filmin dublajlı veya altyazılı halini aramak zorunda değilsiniz.

Büyücülerle dolu bir dünyada büyü kalmazsa ne olur?: Onward

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 7,4

Metascore: 61

Süresi: 1 saat 42 dakika

Orijinal dublaj kadrosunda Chris Pratt, Tom Holland ve Ali Wong gibi isimlerin bulunduğu en yeni Disney Pixar filmi Onward (Hadi Gidelim), bir şehir fantezisi tadında iki genç elf’in dünyada hâlâ biraz sihir kalıp kalmadığını aramaya çıktıkları eğlenceli bir macerayı anlatıyor.

Hayvan sevgisini bambaşka bir dille işleyen mükemmel macera: WolfWalkers

Tür: Animasyon, Macera, Aile

IMDb: 8,4

Metascore: 86

Süresi: 1 saat 43 dakika

Apple TV+ bünyesinde yayımlan WolfWalkers, 2020 yılı içerisinde piyasaya çıkan animasyon filmleri arasında en iyi puana sahip olanı. Film, genç bir avcı çırağı ve babasının, Dünya’daki son kurt sürüsünü ortadan kaldırmak için İrlanda’ya gitmesini anlatıyor. Genç avcı çırağı, geceleri kurtlara dönüşebilen bir kabileye mensup olan gizemli bir kızla arkadaş olunca işler değişir.

Böylelikle 2020 yılının en iyi animasyon filmleri listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.