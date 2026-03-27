Xbox İlkbahar İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. İlkbahar indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox İlkbahar indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|My Friend Pedro
|56,25 TL
|11,25 TL
|Cult of the Lamb
|235 TL
|94 TL
|Pepper Grinder
|260 TL
|65 TL
|Evil West
|800 TL
|160 TL
|Mirror's Edge Catalyst
|106,25 TL
|10,62 TL
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.899,99 TL
|434,99 TL
|Fable Anniversary
|74 TL
|24,42 TL
|The Invincible
|550 TL
|247,50 TL
|EVERSPACE 2
|319 TL
|79,75 TL
|Halo: The Master Chief Collection
|1.199 TL
|299,75 TL
|Dead Space
|2.899,99 TL
|434,99 TL
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|1.499,99 TL
|149,99 TL
|ONE PIECE ODYSSEY
|1.399 TL
|559,60 TL
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|299,99 TL
|A Way Out
|152,50 TL
|15,25 TL
|Cloudpunk
|818,52 TL
|122,77 TL
|Dragon Age: The Veilguard
|2.899,99 TL
|1.014,99 TL
|The Thaumaturge
|500 TL
|225 TL
|GreedFall
|218,75 TL
|32,81 TL
|Chants of Sennaar
|500 TL
|225 TL
Xbox İlkbahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.