Xbox İlkbahar İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında yılın büyük indirimlerinden ilkbahar indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. İlkbahar indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox İlkbahar indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat My Friend Pedro 56,25 TL 11,25 TL Cult of the Lamb 235 TL 94 TL Pepper Grinder 260 TL 65 TL Evil West 800 TL 160 TL Mirror's Edge Catalyst 106,25 TL 10,62 TL STAR WARS Jedi: Survivor 2.899,99 TL 434,99 TL Fable Anniversary 74 TL 24,42 TL The Invincible 550 TL 247,50 TL EVERSPACE 2 319 TL 79,75 TL Halo: The Master Chief Collection 1.199 TL 299,75 TL Dead Space 2.899,99 TL 434,99 TL STAR WARS Jedi: Fallen Order 1.499,99 TL 149,99 TL ONE PIECE ODYSSEY 1.399 TL 559,60 TL It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL A Way Out 152,50 TL 15,25 TL Cloudpunk 818,52 TL 122,77 TL Dragon Age: The Veilguard 2.899,99 TL 1.014,99 TL The Thaumaturge 500 TL 225 TL GreedFall 218,75 TL 32,81 TL Chants of Sennaar 500 TL 225 TL

Xbox İlkbahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.