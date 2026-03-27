Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Xbox İlkbahar İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında yılın büyük indirimlerinden ilkbahar indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. İlkbahar indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

İçerikten Görseller

2

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
My Friend Pedro 56,25 TL 11,25 TL
Cult of the Lamb 235 TL 94 TL
Pepper Grinder 260 TL 65 TL
Evil West 800 TL 160 TL
Mirror's Edge Catalyst 106,25 TL 10,62 TL
STAR WARS Jedi: Survivor 2.899,99 TL 434,99 TL
Fable Anniversary 74 TL 24,42 TL
The Invincible 550 TL 247,50 TL
EVERSPACE 2 319 TL 79,75 TL
Halo: The Master Chief Collection 1.199 TL 299,75 TL
Dead Space 2.899,99 TL 434,99 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order 1.499,99 TL 149,99 TL
ONE PIECE ODYSSEY 1.399 TL 559,60 TL
It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL
A Way Out 152,50 TL 15,25 TL
Cloudpunk 818,52 TL 122,77 TL
Dragon Age: The Veilguard 2.899,99 TL 1.014,99 TL
The Thaumaturge 500 TL 225 TL
GreedFall 218,75 TL 32,81 TL
Chants of Sennaar 500 TL 225 TL

Xbox İlkbahar indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com