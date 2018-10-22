Ankara Büyükşehir Belediyesi, parklarda özellikle hırsızlık, şüpheli paket, çocuk kaçırma gibi olayları olabildiğince azaltmak ve önüne geçebilmek için Akıllı Park Projesi'ni uygulamaya sokacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Harikalar Diyarı'nda gerçekleşen etkinlikte Akıllı Park Projesi'ne ilişkin protokolü Huawei ile anlaşarak imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, belediyenin amaçlarından birinin akıllı sistemlerden faydalanmak ve böylece vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi.

Ankara'daki parkları ziyaret eden, gezen insanların güvenliğinin ehemmiyet arz ettiğini belirten Kurtoğlu, "Bu nedenle projenin öncelikli teması güvenlik üzerine planlanmış olup, parklarda kurulacak akıllı sistemin, yine parkta görev yapan güvenlik güçleri ile entegre çalışarak, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng ise uluslararası pazarda elde ettikleri önemli başarıları, akıllı ve güvenli şehirler özelinde de sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti. Zeng, ardından "Türkiye'yi akıllı ve güvenli şehirlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Akıllı Park sistemi de bu anlamda bir başlangıç niteliğinde. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu konudaki vizyoner çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Kurtoğlu ve Zeng, iş birliği protokolüne imza attı. Katılımcılara ise kura ile Huawei markalı ürünler hediye edildi.