Huawei, 5G'li Katlanabilir Bir Akıllı Telefon Geliştiriyor

Huawei CEO'su, şirketin 5G'li bir akıllı telefon geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduğunu doğruladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin CEO’su Richard Yu, Digital Trends ile yaptığı röportajda şirketinin yeni jenerasyon cihaz serisi için katlanabilir telefonlar üzerine çalıştığını söyledi. Yu’ya göre Huawei, katlanabilir 5G destekli bir telefon geliştirme olanakları üzerinde çalışıyor. Şirketin diğer mensupları bu fikri geçmişte gündeme getirmiş ve katlanabilir bir cihaz için 2019 tarihini hedeflemişlerdi. Ancak Yu, telefonun henüz müşteriye yönelik şekilde hazırlanmış olmadığını ve telefonun yakın bir gelecekte lanse edilemeyeceğini söyledi.

Yu, şirketin bunun yerine Huawei Mate 20 X gibi telefonları geliştirmeye odaklandığını söyledi ki 7.2 inçlik ekrana sahip olacak bu cihazın kaltanabilir olması muhtemel. Katlanabilir akıllı telefon fikri yıllardır ortada dolansa da teknik engeller bu fikrin hayata geçirilememesinde büyük rol oynuyor. Samsung Galaxy Round ve LG G Flex gibi bükülebilen ekranlı cihazlar mevcut; ancak tam katlanabilir bir ekranı olan bir cihaz şimdilik yok.

Bu cihazlar, gerçek cihazlardan ziyade konseptlerin birer numunesi gibi görünüyorlar. Galaxy serisinde birkaç yıldır hafif kıvrımlı ekranlar kullanan Samsung, bu yılın sonunda katlanabilir bir telefon çıkarabileceklerinin sinyalini vermişti. Bu gerçekleşirse Huawei gibi diğer şirketler de benzer konseptleri takip edeceklerdir.