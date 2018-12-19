Ankara'da Toplu Taşımaya Kredi Kartıyla Binme Dönemi Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılan yeni sisteme göre Ankaralılar, temassız ödeme özelliğine sahip kredi ve banka kartları ile toplu taşıma araçlarına binebilecekler.

Toplu ulaşım söz konusu olduğunda yetersiz bakiye büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni başlattığı uygulama ile Ankaralılar’ın metro, Ankaray, EGO otobüsleri, ve özel toplu taşıma araçlarına kredi kartı ve banka kartı ile binebilmesini mümkün kılıyor. Uygulama ile birlikte vatandaşlar, temassız ödeme özelliğine sahip kredi ve banka kartları ile 3 TL karşılığında toplu taşıma araçlarına binebilecekler.

Başkent sahiplerini fazlasıyla memnun edecek yeni sistemin tanıtımı bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın katıldığı törende yeni sistemin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanması ile birlikte yeni sistemin denemelerine başlanırken, 1 Ocak’tan itibaren yeni sistemi resmi olarak devreye girecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yeni sistemle ilgili olarak, ‘’Ankaramıza gelen misafirlerimiz ve turistlerimiz Ankarakart’ı temin edecek yeri arama ve bulmayla uğraşmayacak. Cebindeki kredi kartı veya bankamatik kartıyla tek binişlik ücret olan 3 lirayla bu ulaşım hizmetini almış olacak. Büyük bir rahatlık getirmiş oluyoruz.’’ derken, özel halk otobüsleriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü, en kısa zamanda onların da yeni sisteme geçiş yapacağını belirtti.

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise, ‘’Türkiye’de vatandaşlarımıza toplu taşımada neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. %70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile temassız kart kabulü uygulamasını Ankara’da başlatıyoruz. Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Chicago, St. Petersburg gibi çok az kentte yapılabilmiş durumda.’’ diyerek yeni sistemin gerekliliğini belirtti.