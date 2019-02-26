Çin merkezli popüler marka Anker, MWC 2019'u verimli geçiren şirketlerden biri olmayı başardı.

Bu yıl Barselona'da gerçekleşen MWC 2019, hemen her marka için verimli geçiyor. Bu etkinliği verimli şekilde geçiren markalardan biriyse Anker oldu. Anker, MWC 2019 aracılığıyla yeni powerbank modellerini, bataryalarını ve kulaklıklarını duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz ay gerçekleşen CES'te de bu kategorilerde birçok yeni cihazını tanıtmıştı. Buna ek olarak, markanın tanıttığı yeni ürünlerin birkaçı şimdiden satışa açılmış durumda.

Anker'in MWC 2019'da duyurduğu yeni ürünlerin arasında PowerPort Atom PD 2 Şarj Adaptörü, PowerCore 10.000mAh PD Powerbank, Life NC Kulaklık ve Soundcore Icon ve Icon Mini adlı taşınabilir hoparlörler yer alıyor.

PowerPort Atom PD 2 Şarj Adaptörü

Anker'in yeni tanıtmış olduğu PowerPort Atom PD 2, serinin bir önceki ürünü olan PD 1'in devamı niteliğinde tanıtıldı. Bu yeni ürünün üzerinde 2 adet USB Type-C portu bulunuyor ve 60 Watt'a kadar şarj desteği sağlayabiliyor. Anker'in yeni şarj adaptörü önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. Fiyatı konusunda herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.

PowerCore 10,000mAh PD Taşınabilir Şarj Cihazı

Markanın yeni nesil taşınabilir şarj cihazı olan PowerCore PD, üzerinde bir adet USB Type-C portu bulunduruyor ve 18 Watt'a kadar güç sağlayabiliyor. Cihazı diğer taşınabilir şarj cihazlarından ayıran pek bir özelliği var denilemez. Tek artısı, çift çıkış bulundurması sayesinde birden fazla cihazın aynı anda şarj edilebilmesi olacak. Bu da zaten birçok yeni nesil üründe bulunan bir özellik. Bu yeni cihaz ABD'de piyasaya sürüldü ve fiyatı şimdilik 46 dolar.

SoundCore Life NC Kulaklık

Anker'in MWC 2019'da tanıttığı en sevilen ürünlerinden biri SoundCore Life NC oldu. Aktif gürültü önleyicisi bulunan ve yüksek kaliteli ses vadeden bu kulaklık, ABD'de 99 dolardan satışa sunuldu. Ürünün en dikkat çekici özelliğiyse telefon konuşmalarının kalitesini artırmak için dört adet mikrofon içeriyor olması.

SoundCore Icon ve Icon Mini Hoparlörler

Anker, MWC 2019'daki devam ürünlerinin aksine sadece bu hoparlör serisini ilk kez duyurdu. SoundCore Icon adını verdikleri bu taşınabilir hoparlörün en dikkat çekici özelliğiyse su geçirmiyor olması. Icon Mini olarak tanıtılan ürünün güncel fiyatı 36 dolar, Icon modeliyse 60 dolardan satışa sunuldu. Ürünlerin dağıtımına bu ay içerisinde başlanacak.