Turkcell, MWC 2019'da Büyük Ödülün Sahibi Oldu

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları nedeni ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde büyük ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin dijital operatörü olan Turkcell, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde büyük ödül aldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim endüstrisindeki büyümeyle dijitalleşmeye katkıları ve insan için teknoloji konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle GSMA tarafından ‘Sektöre Büyük Katkı’ ödülü olarak adlandırılan, büyük ödüle layık görüldü.

GSMA Yönetim Kurulu ve GSMA Vakfı Üyesi Kaan Terzioğlu, Sektöre Büyük Katkı ödülünü İspanyaKralı Felipe’nin de katıldığı bir törenle, bizzat GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard’ın elinden aldı. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Richard, Turkcell’in son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell’in “insan için teknoloji” duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminden bahsetti.

Ödülü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün insan hayatında fark yaratma konusundaki öneminden bahsederken, “Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.