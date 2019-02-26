Sony’nin 5G Telefon Prototipi MWC’de Sergileniyor

Barcelona’da devam eden MWC 2019’da Sony’nin 5G testleri için kullandığı prototip cihazı ortaya çıktı.

MWC 2019’da katlanabilir telefonlar büyük sansasyon yaratsa da spot ışıkları, sık sık 5G cihazların üzerine dönüyor. Xiaomi, Oppo, LG ve Huawei’nin 5G destekli modelleri fuarda tanıtıldı.

Sony daha önce 5G telefonlara dair bir duyuru yapmamış olmasına rağmen firmanın standına giden katılımcılar, 5G telefon sürprizi ile karşılaşıyorlar. AG-1 olarak adlandırılan bu telefon ne yazık ki ticari bir ürün değil. Sony, bu cihazın daha çok 5G testleri için kullanıldığını ve farklı prototipler üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Telefon son tasarım olmaktan oldukça uzak görünüyor.

Sony’den Adam Marsh, daha ince anten üretip antenin yerini değiştirmek gibi çeşitli denemelerde bulunduklarını söylüyor. Marsh ayrıca Japon devinin 5G’ye büyük önem verdiğini, sadece henüz ticari bir ürün çıkarmadığını ifade ediyor. O’na göre yakın gelecekte bir ürün görmemiz mümkün.

Yakın gelecek tabiri tam bir zaman çizgisi değil ama Sony’nin bir cihaz geliştirdiğini belli ediyor. Sony’nin ticari telefonunu IFA 2019’da görmemiz mümkün olabilir. Telefon muhtemelen Snapdragon 855 çipsetine ve X50 5G modeme sahip olacak.

Yeni telefonun Xperia 1’in 5G varyantı mı yoksa başka bir model mi olacağı ise bilinmiyor.