Anneler Günü’ne Özel 18 Farklı Teknolojik Hediye Önerisi

Bu yıl 10 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü için hediye arayışları başladı. Biz de bu yazımızda önümüzdeki pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'nü çok daha unutulmaz ve anlamlı kılabileceğiniz 18 farklı hediye önerisini sizler için derledik.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da geldi çattı. Kimileri bu özel günü bir çiçekle kutlamayı tercih ederken kimileriyse şimdiden annelerini özel hissettirecek bir hediye arayışına girdi bile. Ancak devam eden koronavirüs salgını nedeniyle pek çok dükkân ve AVM’ler kapalı durumda olduğu için tam olarak aranan hediyeyi bulmak biraz daha zor olabiliyor.

Durum böyle olunca büyük küçük tüm çocuklar, annelerine anlamlı ve özel bir hediye bulabilmek için e-ticaret sitelerini didik didik etmeye başladı. Biz de bu yazımızda kafanızda bir fikir oluşturabilecek, annelerimizi özel hissettirecek naçizane hediye önerilerinden bahsedeceğiz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin tüm bu ürünlere biraz daha yakından göz atalım.

Akıllı bileklikler

Huawei Band 3E

Fiyat: 119 TL

Adım takibi, uyku takibi ve antrenman takibi gibi birçok farklı özelliği bir arada sunan Huawei Band 3E, Android 4.4 ya da iOS 9 üzeri cihazlara verdiği destek sayesinde oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Gelen aramaları reddetme ya da sessize alma seçeneğinin de bulunduğu bu cihaz, Anneler Günü’nde bütçenizi fazla zorlamayan bir hediye tercihi olabilir.

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Huawei Band 4

Fiyat: 249 TL

Band 3E’ye kıyasla daha gelişmiş özellikler sunan Huawei Band 4, seçiminize göre birçok farklı kişiselleştirme seçeneğini bir arada sunuyor. Tek şarjla 6 günden fazla kullanım ömrü sunan ve kolay şarj edilebilen Band 4’ün de Anneler Günü’nde hem bütçe dostu hem de özel bir hediye tercihi olabileceğini söyleyebiliriz.

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Xiaomi Mi Band 4

Fiyat: 185,90 TL

Akıllı bileklik seçeneklerinden devam edecek olursak bir diğer önerimiz, piyasanın en çok satan akıllı bilekliklerinden olan Xiaomi Mi Band 4. Tamamen renkli AMOLED dokunmatik ekran sunan Mi Band 4; uyku izleme, antrenman takibi, adım sayar ve suya dayanıklılık gibi birçok farklı özelliğe sahip.

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Tabletler

Huawei MediaPad T5

Fiyat: 1.149 TL

Artık çoğumuzun annesi internet ortamıyla tanışmış durumda. Bu noktada dert yandıkları en önemli noktaysa ekrandaki yazıların ne kadar küçük olduğu oluyor. 10,1 inçlik 1080p Full HD bir ekrana sahip olan Huawei MediaPad T5 ise işte tam da bu probleme bir çözüm sunabilir.

Huawei Türkiye’nin resmî web sitesinde yukarıda tanıttığımız Band 3E akıllı bilekliği hediyesiyle birlikte 1.149 TL’den listelenen bu cihaz, en değerlinizin uzun süre kullanabileceği anlamlı bir hediye tercihi olabilir.

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Samsung Galaxy Tab A (2019)

Fiyat: 1.597,40 TL

Bir başka tablet seçeneği olan Samsung Galaxy Tab A, yukarıdaki MediaPad T5’e benzer şekilde 10,1 inçlik 1200 x 1920 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran sunuyor. 6.150 mAh dahili bataryayla oldukça uzun bir kullanım ömrü vadeden Galaxy Tab A, ayrıca Altın Sarısı, Gümüş ve Siyah olmak üzere farklı renk seçeneklerini de müşterilere sunuyor.

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Akıllı telefonlar

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat: 1.847,15 TL

Şimdiye dek birçok farklı haberini yaptığımız Redmi Note 8, pek çoğumuzun bildiği üzere akıllı telefon sektöründe tercih edilebilecek en iyi fiyat/performans seçeneklerinden biri. 2 bin TL’nin altındaki fiyatına rağmen 48 + 8 + 2 + 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu sunan akıllı telefonun diğer özellikleri arasındaysa 13 MP ön kamera, 32 / 64 / 128 GB depolama, 4 / 6 GB RAM, 4.000 mAh batarya ve Snapdragon 665 yonga seti yer alıyor.

Redmi Note 8 teknik özellikleri:

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

13 MP, f/2,2 HDR Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

4.000 mAh 18 W hızlı şarj Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

161,3 x 76,4 x 8,4 mm Ağırlık: 194 g

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Huawei Y9 Prime 2019

Fiyat: 1.999 TL

2 bin TL seviyesinin altında fiyat etiketiyle dikkat çeken bir diğer fiyat/performans canavarı olan Huawei Y9 Prime 2019, özellikle pop-up kamera tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede çentiksiz, temiz bir ön panel tasarımı sunan akıllı telefon, arka kısımdaysa 16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip.

Huawei Y9 Prime 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,59 inç, 1080 x 2340 piksel IPS LCD

6,59 inç, 1080 x 2340 piksel IPS LCD İşlemci: 12 nm Kirin 710 F

12 nm Kirin 710 F RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 / 128 GB

64 / 128 GB Arka Kamera: 16 MP ana sensör + 8 MP ultra geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü

16 MP ana sensör + 8 MP ultra geniş açı sensörü + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.0, GPS, FM Radyo, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Bluetooth 5.0, GPS, FM Radyo, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9

Android 9 tabanlı EMUI 9 Renkler: Safir Mavisi, Zümrüt Yeşili, Gece Yarısı Siyahı

Safir Mavisi, Zümrüt Yeşili, Gece Yarısı Siyahı Boyutlar: 163.5 x 77.3 x 8.9 mm

163.5 x 77.3 x 8.9 mm Ağırlık: 196,8 gram

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Huawei P30

Fiyat: 5.299 TL

Huawei P30 ailesinin ikinci akıllı telefonu olan Huawei P30, sunduğu Kirin 980 yonga setiyle amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor. Bununla birlikte Leica tarafından geliştirilmiş lenslerle birlikte gelen akıllı telefon, böylece mükemmele yakın kalitede fotoğraf çekimlerini mümkün kılıyor.

Huawei P30 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç FHD+ OLED (2340 x 1080)

6,1 inç FHD+ OLED (2340 x 1080) İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz)

8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 (2,6 GHz + 1,92 GHz + 1,8 GHz) RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Arka Kamera: 40 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 8 MP (f/2,4)

40 MP (f/1,8) + 16 MP (f/2,2) + 8 MP (f/2,4) Ön Kamera : 32 MP (f/2,0)

: 32 MP (f/2,0) Batarya: 3.650 mAh

3.650 mAh Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.1

Android 9 tabanlı EMUI 9.1 Renkler: Breathing Crystal, Aurora, Siyah

Breathing Crystal, Aurora, Siyah Boyutlar: 149,1 x 71,36 x 7,57 mm

149,1 x 71,36 x 7,57 mm Ağırlık: 165 gram

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Powerbank

Xiaomi Redmi 10.000 mAh Powerbank

Fiyat: 89,90 TL

Harici şarj üniteleri piyasasının liderlerinden olan Xiaomi, özellikle bu ürünlerde sunduğu uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. 150,5 x 15,1 x 73,6 mm boyutlarıyla kolay taşınabilirlik sunan bu Powerbank, aynı zamanda Type-C hızlı şarjı da destekliyor.

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Xiaomi Redmi 20.000 mAh Powerbank

Fiyat: 144,90 TL

10.000 mAh’lik bir Powerbank’in yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’ye ait olan 20.000 mAh’lik bu modeli de seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Type-C + Mikro USB girişlerini destekleyen bu cihaz, böylece birçok elektronik cihaz ile tam uyumluluk sağlıyor.

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Huawei 10.000 mAh Powerbank

Fiyat: 179 TL

Xiaomi’nin yanı sıra harici şarj üniteleri piyasasının önde gelen firmalarından bir diğeri olan Çin merkezli Huawei, 10.000 mAh’lik kapasite sunan bu ürünüyle birçok müşterinin beğenisini kazanmayı başardı. Hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışan Huawei Powerbank’e göz atmak için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Elektrikli ev eşyaları

Tefal FV5735 Easygliss Plus 2500 W Buharlı Ütü

Fiyat: 286,50 TL

Bulaşık, çamaşır, temizlik, ütü, yemek… Tüm bunları aklımızda canlandırdığımızda annelerimizin esasında ne kadar şeyle uğraştığını, üstelik bunlara pazar günü bile ara vermeden devam ettiğini anlayabiliyoruz. Peki, annelerimizin sırtındaki bu yükü neden bir nebze olsun azaltmıyoruz? İşte Tefal’in 2500 W’lık bu buharlı ütüsü, sunduğu hızlı ve zahmetsiz ütü deneyimiyle zamandan tasarruf etmeyi vadediyor.

Düğme çevreleri, boyun kısımları ve koltuk altı bölgelerini rahatlıkla ütülemek için özel olarak tasarlanmış olan Tefal FV5735 Easygliss Plus, böylece tüm bölgelere girerek hiçbir kırışıklığın kalmamasını sağlıyor. Üstelik tüm bunları yaparken en zorlu ve en inatçı kırışıklıkları bile ekstra güçlü, dakikada 220 gram şok buhar özelliğiyle zahmetsizce açmak mümkün.

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Grundig TM 4961 Cam Demlikli Çay Makinesi

Fiyat: 249 TL

Türk milleti olarak çay tüketimimiz bir hayli yüksek. Durum böyle olunca hem pratik hem de her an kolaylıkla ısıtabileceğimiz çay makineleri yoğun ilgi görüyor. Bunlardan biri olan Grundig TM 4961, sunduğu sıcak tutma fonksiyonuyla çayı demledikten bir süre sonra daha içime hazır hâlde kalmasını sağlıyor.

Buna ek olarak paslanmaz çelik çay filtresi ile demlenen çayın tadına etkide bulunmayan ve kolay temizleme sunan cihaz, ayrıca alt hazne kapağı sayesinde istendiğinde kettle olarak da kullanılabiliyor. Anneler Günü’nde hem ev ihtiyaçlarını gidermek hem de annenizi sevindirmek için bu çay makinesini aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Delonghi ICM2.1 Filtre Kahve Makinesi

Fiyat: 340,34 TL

Çayın yanı sıra milletçe ilgi duyduğumuz bir diğer içecek de kahve. Öyle ki filtre kahveden Türk kahvesine kahvenin her türlüsünü içiyoruz. Bu noktada özellikle filtre kahve makineleri son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Delonghi ICM2.1 de sunduğu özelliklerle yoğun ilgi gören kahve makinelerinden biri. “Peki, nedir bu makinenin sunduğu özellikler?” derseniz de şöyle listeleyelim;

Otomatik kapanma ile enerji tasarrufu

Isıtıcı taban ile sürekli hazır kahve

10 fincana kadar hazne kapasitesi

Kolay yıkama

Su seviyesi göstergesi ile su dolumu

Sesli ikaz

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi

Fiyat: 231,79 TL

Filtre kahve makinesine ek olarak bir de Türk kahvesi makinesi alarak ailecek tam bir kahve gurmesine dönüşebilirsiniz. Bu noktada kahve setinizde yer edinebilecek Fakir Kaave Mono, 535 W güç teknolojisiyle her zaman bol köpüklü ve lezzetli Türk kahveleri hazırlamayı vadediyor.

Aynı anda 4 fincana kadar kapasite sunan Fakir kahve makinesi; ayrıca taşma engelleme, içinde su olmadan çalışmama, sesli uyarı sistemi ve tek tuşla kontrol özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olmak veya satın almak için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Arzum AR1004 Soprano Max Multi Blender Seti

Fiyat: 257,60 TL

Her evin olmazsa olmazı mutfak robotları, Arzum ile birlikte set halinde evinize geliyor. 1.000 W motor gücü sunan cihazın doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma ve el blenderi de dahil olmak üzere 5 farklı fonksiyonu bulunuyor. Çift taraflı paslanmaz çelik bıçakların kullanıldığı blender setinin doğrayıcı haznesi ise 1,5 litre kapasiteye sahip.

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Fakir Darky's 800 W Toz Torbasız Dik Elektrikli Süpürge

Fiyat: 276,90 TL

Yıllardır hayatımızı kolaylaştıran elektrikli süpürgeler, sunduğu performans ile 2020 yılında bile bir türlü bekleneni veremeyebiliyor. Fakir imzalı elektrikli süpürge ise 800 W’lık emiş gücü ile her türlü kiri ve tozu çekebileceğini iddia ediyor.

Dikey tasarımıyla yerden tasarruf imkânı da sunan elektrikli süpürge, toz haznesinin torbasız olması sayesinde torba değiştirme veya ekstra torba alma derdinden de kurtarıyor. Buna ek olarak cihazda bulunan toz haznesi, tek tuşla kolay bir şekilde açılabiliyor ve kolayca temizlenebiliyor.

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Philips PowerPro Compact Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Fiyat: 539 TL

Elektrikli süpürgelerden devam edecek olursak bir başka seçenek olarak Philips’in Power Pro Compact modeli gözümüze çarpıyor. Yukarıdaki modelde de olduğu gibi toz torbası bulunmayan Philips PowerPro Compact, pratik bir temizliğin yanı sıra aynı zamanda parke, halı ve seramik gibi her türlü yüzeyde rahat temizlik imkânı sunuyor.

Özel Power Cyclone 4 teknolojisi ile kirleri etkin bir şekilde temizleyen cihaz, uzun ve ergonomik tutma sapı sayesindeyse temizlik yaparken kas ve eklem ağrısı oluşmasının önüne geçiyor. Özel filtre sistemiyle havayı dışarıya püskürtmeyen Philips PowerPro Compact hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

En değerlilerimiz, annelerimizin gününe özel hazırladığımız hediye önerisi içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Listede ilginizi çeken bir ürün varsa satın almak için ürün açıklamalarının hemen altında bulunan bağlantıları kullanabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak içinse sitemizi takip edebilirsiniz.