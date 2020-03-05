Antarktika'nın 800 Metre Altında Mikrobiyal Yaşam Bulundu

Antarktika'da bulunan araştırmacılar, mikroskobik yaşamı desteklemek için gereken şartların neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinme amacıyla buzla kaplı yer yüzeyinin tam 800 metre altında bulunan yer altı gölünden örnek topladılar.

Dünyamızın uzun zamanlar önce nasıl süreçlerden geçtiğini, hangi tür canlı formlarının hayat bulduğunu anlamak bilimin gelişmesi için fazlasıyla önemli. Gezegenimizin ikliminin son bir milyon yıl içerisindeki değişimini 4 kilometre kalınlığındaki buz tabakasında saklı tutan Antarktika ise bilim insanları için mükemmel bir örnek toplama ve araştırma ortamı.

Michigan Teknoloji Üniversitesi'nde Biyolojik Bilimler Doçenti Trista Vick-Majors liderliğindeki ekip, zaman zaman yer altındaki sıcaklığın uygun duruma gelmesiyle su formuna dönüşen buzullardan örnek alabilmek için Antarktika'nın batısındaki Whillans Subglacial Göl ekosistemine gitti.

Bir hâyli kalın olan buz tabakasını aşıp yer altı sularına ulaşmak isteyen ekip, su ile aralarında bulunan buzları uçaklarda kullanılan yakıt çeşidi sayesinde suyu 90 dereceye kadar ısıtabilen sıcak su matkabıyla eritti. 24 saat boyunca süren buzul delme işlemi, matkabın 800 metre derinliğe inmesiyle son buldu.

Yer altındaki gölden çıkarılan su, bulaşıcı hastalık tehlikesinden kurtulmak için mikropları öldürmek üzere bir dizi ultraviyole ışın prosedürlerinden geçti. Güneş ışığından yoksun ve üstündeki buzlar sebebiyle muazzam bir basınç altında olan bu suda, testler ve incelemeler sonrasında organik karbon ile beslenen mikrobiyal yaşam formları saptandı.

Vick-Majors yaptığı açıklamada: "Bunlar bize gezegenimiz hakkında çok şey öğretebilir çünkü burası yüksek seviye organizmalar olmadan basitleştirilmiş ekosistemlere bakmak için harika bir yer. Böylece yaşamla ilgili başka yerlerde cevaplanması gerçekten zor olabilecek soruları yanıtlayabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Çıkarılan su örneği içerisinde bulunan tüm mikrobik yaşamları beslemek için olması gerekenden %5.400 daha fazla organik karbon bulunduğu ve sıcak su matkabıyla açılan 800 metrelik deliğin birkaç gün içerisinde donarak tekrar kapandığı belirtiliyor.