NASA, 10 bin Katrilyon Dolar Değerindeki Asteroide Gideceğin

NASA, SpaceX’in Falcon Heavy roketlerini kullanarak 10 kentilyon dolar değerinde madene sahip olan 16 Psyche isimli asteroide gideceğini duyurdu.

İzlediğimiz sayısız bilim kurgu filminde gördüğümüz bir şey vardır. Uzay çağına iyice alışan insanlık; asteroit, gezegen gibi cisimlere gider ve buradan maden çıkarır. Günümüz teknolojisi ile hala mümkün olmayan uzay madenciliği, gözüne şimdiden bir asteroit kestirdi.

NASA, 2026 yılında Asteroit Kuşağı’nın en büyük temsilcilerinden biri olan 16 Psyche’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Dünya ekonomisinde kartları yeniden dağıtacak kadar değerli madenler içeren 16 Psyche, 10 Kentilyon dolar (10 bin Katrilyon dolar) değerinde maden barındırdığı düşünülüyor. Bu asteroidi incelemek için SpaceX ile anlaşan NASA, şirketin ağır yükler için kullandığı roketi Falcon Heavy aracılığı ile uzaya bir sonda gönderecek. 2022 sonlarına doğru fırlatılması beklenen uzay sondası, 2026’da asteroide ulaşacak.

Fırlatıldıktan 6 ay sonra Mars’a ulaşıp bu gezegenden ivme alacak sonda, hedefine ulaştıktan sonra asteroide iniş yapmaya çalışmayacak. Bunun yerine devasa asteroidin yörüngesine yerleşerek hem üzerindeki madenler hem de gök cisminin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacak.

Nadir Metaller İçeriyor

16 Psyche’nin bu kadar çok merak edilmesinin arkasında önemli geçmişi yer alıyor. Bu asteroidin aslında Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasında darbe almış bir proto-gezegenin arta kalan çekirdeği olduğu düşünülüyor. Dünya’mızın çekirdeğine de benzeyen bu asteroit, içerisinde çok yüksek miktarda demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi Dünya’mızda çok nadir bulunan bazı metalleri içeriyor.

Geleceğin Hazinesi

Günümüz teknolojileri, şu an için bu asteroide inip maden çalışması yapmamıza ve bu madenleri Dünya’ya geri getirmemize olanak tanımıyor, ancak hızla gelişen teknoloji dolayısıyle önümüzdeki 100 yıl içerisinde 16 Psyche gibi değerli asteroitlerde bulunan madenleri Dünya’ya taşıyabileceğimiz öngörülüyor. Bu noktada sürekli çalışmalar yürüten ABD, Çin, Rusya gibi ülkeler, uzay madenciliği ile güçlerine güç katmayı hedefliyorlar.