Antarktika'nın Yıllık Buzul Kaybı, 40 Yılda 6'ya Katlandı

Antarktika gün geçtikçe daha da hızlı eriyor. Buzla kaplı kıtanın yıllık buz kütlesi kaybı, 1979’daki yıllık buz kütlesi kaybının 6 katına ulaştı.

Küresel ısınma arttıkça dünyanın buzulları da eriyip denizlere karışıyor. Böyle devam ederse yakın gelecekte dünyanın neredeyse bütün buzulları eriyip denizlere ve okyanuslara karışacak.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre 1979 ile 2017 yılları arasında Antarktika’da yıllık buz kütlesi kaybı altıya katlanmış durumda. Kaliforniya Üniversitesi’nden buzulbilimciler, NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı ve Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden bilim insanları, buzullardaki erime artışını ve bu artışa bağlı olarak da deniz seviyesindeki yükselmeyi ortaya koydu.

“Bu yalnızca buzdağının görünen kısmı” diyen ve araştırmanın da baş yazarı olan Eric Rignot, Antarktika’nın buz örtüsü eridikçe deniz seviyesinin metrelerce yükselmesini beklediklerini söylüyor. Araştırmada son 40 yılda buz kütlesindeki değişim ve bu değişimin coğrafi etkileri ele alındı. Araştırma ekibi 18 bölgede 176 havzayı inceledi.

Araştırmada NASA’nın çektiği, 350 metre yükseklikten kaydedilen hava görüntüleri, kar yağış oranları, kıtadan koparak okyanusta sürüklenmeye başlayan buzulların oluşturduğu havzalar ve çeşitli uzay istasyonlarının elde ettiği radyometre verileri kullanıldı.

Son 40 yıllık süreçte kutuptaki erime dikkat çekici şekilde yükseldi. 1979 ila 2001 arasında yıllık erime ortalama 48 gigaton oldu. (1 Gigaton= 1 milyar ton) 2001 yılından sonra ise artış oldukça belirginleşti ve yıllık erime 134 gigatona yükseldi.

Araştırma ile ayrıca buzul kıtanın en yoğun buzullara sahip olan ve Batı Antarktika ile Antarktika Körfezi’nin toplamından daha çok buzul barındıran Doğu Antarktika’nın küresel ısınmaya karşı en hassas bölge olduğu ve en çok buz kütlesi kaybının bu bölgede gerçekleştiği keşfedildi.