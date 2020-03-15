Van Dyck'ın 17. Yüzyıldan Kalma Tablosu Çalındı

Oxford Üniversitesi'nin sanat galerisinden çalınan üç eserden biri, 17. yüzyılın en önemli ressamlarından Anthony Van Dyck'a aitti. Çalınan Van Dyck resminin çok yüksek değerde olduğu açıklandı.

Oxford Üniversitesi'nin sanat galerisinden üç eser çalındı. Çalınan eserler arasında, 17. yüzyılın önemli ressamlarından Anthony Van Dyck'a ait 'A Soldier On Horseback' (At Üzerinde Bir Asker) isimli resim de bulunuyor. Bu resmin çok yüksek değerde olduğu söyleniyor.

Dönemin İngiltere Kralı I. Charles'ın himayesi altında İngiltere'de çalışmalarını yürüten sanatçının çalınan eserinin 1616 yılından kalma olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, çalınan eserlerin ele geçirilmesi için polis soruşturmasının devam ettiğini açıkladılar. Hırsızların çaldığı diğer eserler; 'A Boy Drinking' (İçki İçen Delikanlı, 1580, Annibale Carracci) ve 'A Rocky Coast, With Soldiers Studying a Plan' (Kayalık Bir Sahil, Askerler Bir Plan Üzerinde Çalışırken, 1640'lar, Salvator Rosa) olarak açıklandı.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı:

Eserlerin çalındığının fark edilmesinin ardından polise haber verdiklerini söyleyen Christ Church College sözcüsü, galerinin aksi yönde bir bilgilendirme yapılana kadar kapalı kalacağını duyurdu. Thames Valley polisinden Başmüfettiş Jon Capps, suçluların adalete teslim edileceğini söyledi. Capps, bölgedeki polis sayısının artacağını belirtirken olaya şahit olmuş kişilerin ya da olay mahallinin yakınlarında çekilmiş görüntülere sahip olan kişilerin polisle iletişime geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Van Dyck, kısa sanat yaşamında göz kamaştırıcı başarılara imza attı. Dyck, prenslerin ve kralların gözdesi olarak geçirdiği sanat yaşamı sırasında İngiliz Portre Okulu'nu kurdu ve Van Dyck kahverengisi denilen bir renge de adını verdi. 1632'de I. Charles tarafından şövalye unvanı verilen ressam, yine aynı kral tarafından korundu. Van Dyck o tarihten sonra İngiliz soylularının resimlerini çizdi ve Blackfriars veya Eltham'daki kır evinde lüks bir hayat yaşadı.

Ünlü eserleri arasında Balbi Markizi, Paola Adorno, Marki Catttaneo, beyaz atı üstünde Tommaso di Carignano ve Roma'da yaptığı Kardinal Bentivoglio'nun portreleri yer almaktadır.