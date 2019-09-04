AnTuTu, Ağustos Ayının En İyi 10 Android Telefonunu Açıkladı

Dünyanın en popüler akıllı telefon performans kıyaslama platformlarından olan AnTuTu, ağustos ayının Android işletim sistemli en iyi 10 akıllı telefon modelini paylaştı. Listenin ilk sırasında Xiaomi'nin yeni oyuncu telefonu Black Shark 2 Pro bulunuyor.

Çin merkezli bir platform olan AnTuTu, yeni bir akıllı telefon almak isteyen tüketiciler için uğrak bir nokta olmuş durumda. Bu platform, akıllı telefonlara işlemci, grafik, ve işletim sistemi gibi kategorilerde çeşitli testler uyguluyor ve belirli puanlar veriyor. AnTuTu'nun test sonrası verdiği puansa, Android işletim sistemli akıllı telefonlarda bir sıralama oluşmasını sağlıyor.

AnTuTu şimdiyse Ağustos ayının Android işletim sistemli en iyi 10 telefonunu açıkladı. Geçtiğimiz ayın en iyi 10 modelinin çoğunda Snapdragon 855 Plus işlemcisinin kullanılıyor olması bu işlemcinin farkını ortaya koyarken, açıkçası bu durum çok da şaşırtıcı olmadı. Ancak AnTuTu, artık yeni bir kıyaslama sürümü kullanıyor ve bu da listede ufak değişiklikler oluşturmasına neden oluyor.

İşte ağustos ayının en iyi 10 Android telefonu

Xiaomi Black Shark 2 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı) Asus ROG Phone 2 (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı) OnePlus 7 Pro (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı) Nubia Red Magic 3 (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı) OnePlus 7 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı) Xiaomi Black Shark 2 (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı) Xiaomi Mi 9 (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı) ZTE Axon 10 Pro 5G (6 GB RAM, 128 GB depolama alanı) Meizu 16S (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı) Redmi K20 Pro (8 GB RAM, 256 GB depolama alanı)

AnTuTu'nun kullandığı yeni sistem, akıllı telefonları bireysel özelliklerine göre sıralıyor. Başka bir deyişle, bir akıllı telefon modelinin farklı versiyonları varsa (örneğin bir akıllı telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM'i olan iki farklı versiyonu) AnTuTu, her versiyon için farklı puanlar veriyor. Ayrıca son dönemlerde rekabet konusu olan ekran tazeleme oranları, artık AnTuTu tarafından da ciddiye alınıyor.

Yukarıda yer alan listeye göre ağustos ayının Android işletim sistemli en iyi telefonu, Xiaomi'nin oyuncular için geliştirdiği yeni modeli Black Shark 2 Pro. Xiaomi'nin yeni oyuncağı, AnTuTu'dan 469 bin 708 puan alarak en yakın rakibini kıl payı da olsa geçmeyi başarıyor. Listenin ikinci sırasındaysa Asus'un göz bebeği ROG Phone 2 yer alıyor. Asus ROG Phone 2, 494 bin 590 puan alarak listenin üçüncü sırasında yer alan OnePlus 7 Pro'ya iyi bir fark atmış gibi görünüyor.

Listenin en dikkat çekici telefonunun üçüncü sırada yer alan OnePlus 7 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni, haziran ayında listenin ilk sırasına oturan OnePlus 7 Pro'nun o dönem 371 bin 610 puan almasına rağmen, ağustos ayında bu puanın 447 bin 345 olarak güncellenmesi. Aradaki bu farkın nedeniyse yukarıda da bahsettiğimiz AnTuTu'nun yeni sistemi. OnePlus 7 Pro'nun 90 Hz'lik ekranı, telefona fazladan puan kazandırmış durumda.

AnTuTu'nun puanları hem üreticiler hem de tüketiciler için çok büyük bir öneme sahip olduğundan, ilerleyen dönemlerde akıllı telefon üreticilerinin depolama alanı, RAM ve ekran tazeleme oranı gibi donanımsal özelliklere daha fazla önem verecek gibi görünüyor.