Ekim 2019'un En Güçlü Android Telefonları Açıklandı

Akıllı telefon kıyaslaması yapılacağı zaman başvurulan ilk adres olan AnTuTu Benchmark, Ekim 2019'un en güçlü amiral gemisi ve orta segment Android telefonlarını açıkladı. Amiral gemisi sınıfında ipi Vivo NEX 3 5G göğüslerken, orta segmentin galibi ise Honor 9X Pro oldu.

Antutu Benchmark, 1-31 Ekim tarihleri arasında en iyi performans gösteren Android akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu Benchmark V8’in hesaplamalarından oluşan listeler, cihazların bir aylık süre zarfında aldığı ortalama puanlara dayanarak hazırlandı. Dilerseniz ilk önce, ekim ayının en güçlü 10 Android amiral gemisi telefonuna bakalım.

Bu ayın ilk dördünü, 8GB RAM + 256GB depolamalı Vivo NEX 3 5G, 12GB RAM + 256GB depolamalı vivo iQOO Pro 5G, 8GB RAM + 256GB depolamalı OnePlus 7T ve 8GB RAM + 256GB depolamalı OnePlus 7T Pro oluşturuyor. Akıllı telefonların AnTuTu testinden aldıkları puanlar ise sırasıyla şu şekilde: 482.917, 481.997, 481.784 ve 480.902.

Vivo NEX 3 5G

Listenin beşinci basamağında, ortalama 477.596 puan alan Asus’un oyuncu telefonu ROG Phone 2 bulunuyor. 12GB RAM ve 512GB depolamalı Xiaomi 9 Pro 5G, 467.415 puan ile altıncı sıraya otururken, onu 466.373 puanlı 12GB RAM + 256GB depolamalı Blackshark 2 Pro ve 464.354 puan alan 8GB RAM + 128GB depolamalı Realme X2 Pro takip etti.

Listenin son iki sırasında ise ortalama 459.982 puan alan 8GB RAM + 128GB depolamalı Meizu 16s Pro ve 456.034 puanlı 12GB RAM + 512GB depolamalı Redmi K20 Pro modellerini görüyoruz. Bu arada listenin ilk 10’undaki akıllı telefonların tamamı, Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti tarafından destekleniyor.

Ekim ayının en güçlü 10 Android amiral gemisi telefonu:

Son olarak, ekim ayında en iyi performans gösteren orta segment Android telefonlarına da bir göz atalım. Listenin ilk iki basamağını sırasıyla 299.194 ve 291.690 puan alan Honor 9X Pro ve Honor 9X oluştururken, bu iki telefonu 290.936 puanlı bir başka Honor modeli Honor 20S takip etti. Bu üç cihazın kalbinde de Huawei’in yonga seti Kirin 810 bulunuyor.

MediaTek Helio G90T ile donatılan Redmi Note 8 Pro, ortalama 281.580 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Listeye beşinci sıradan giren Realme X2 ise 256.713 puan aldı. Listenin tamamına hemen aşağıda bulunan görselden göz atabilirsiniz.

Ekim ayının en güçlü 10 orta segment Android telefonu: