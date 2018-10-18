AnTuTu, Eylül Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Android platformunun en iyi akıllı telefonlarını listeleyen ve listeyi her ay güncelleyen AnTuTu, Eylül ayının en iyi Android telefonlarını açıkladı.

Sentetik karşılaştırma testleri hiçbir zaman telefonların günlük kullanımda sergileyeceği performansı gösteremezler. Yine de telefonların sentetik test sonuçlarını görmek ve birbirleri ile karşılaştırmak eğlencelidir. Elbette ki şirketin çeşitli yazılım ‘hileleri’ ile sentetik test sonuçlarını yükselttiğini unutmamak kaydıyla.

Karşılaştırma testi denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan AnTuTu, Eylül 2018 en iyi Android telefonlar sonuçlarını açıkladı. Zirvede sürpriz bir cihazın olduğunu söylemek zor. Fakat altlarda sürpriz cihazlar bulunuyor. Android ekosisteminin lideri olmaya aday bazı cihazlar listede epey geride görünüyor.

Listenin tepesinde Asus’un ilk oyun odaklı akıllı telefonu olan Asus ROG yer alıyor. Cihazın güçlendirilmiş bir Snapdragon 845 işlemciye ve üst düzey soğutma sistemine sahip olduğunu düşünürsek sonucun pek de şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte Xiaomi’nin oyuncu telefonu Black Shark da listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Asıl tuhaf olan nokta Samsung’un en güncel amiral gemisi olan Galaxy Note9’un listenin 7. sırasında kalması. Oyun odaklı telefonlar özel soğutma sistemlerine ve yüksek performans için özel optimizasyonlara sahip olabilirler. Fakat OnePlus 6, Vivo Nex S gibi telefonlar da Galaxy Note9’u kolaylıkla geride bırakmayı başarıyor.

Ancak yazının başında da belirttiğimiz gibi sentetik testler bilgisayar oyunlarına benzer ve birkaç yazılım ile kolaylıkla hile yapılabilir. Bu nedenle bazı akıllı telefonlar sentetik testlerde günlük hayatta gösterdikleri performanstan daha fazla puan alabiliyorlar. Bu nedenle adı bilinmeyen pek çok üreticinin telefonu sentetik testlerde rekor puanlar elde edebiliyor.