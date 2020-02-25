AOC, 240 Hz’lik Oyuncu Monitörü Agon AG273QZ’yi Tanıttı

Oyuncu ekipmanları üreten bir marka olan AOC, 27 inç büyüklüğünde olan ve 240 Hz'lik ekran yenileme hızı sunan oyuncu monitörünü tanıttı. Agon AG273QZ'nin fiyatına ve özelliklerine ulaşmak için yazımıza göz atabilirsiniz.

Oyunculara yönelik ürettiği ekipmanlarla bilinen AOC, geçtiğimiz hafta içerisinde 35 inç büyüklüğünde kavisli oyuncu monitörü AOC Agon AG353UCG’yi tanıtmıştı. Bu monitörün üzerinden henüz bir hafta geçmemişken şirket, şimdi de daha küçük ve daha fazla kişiye hitap eden yeni monitörü Agon AG273QZ’yi tanıttı.

Daha önceki monitöre kıyasla daha küçük ve düz bir ekran sunan yeni monitör, 27 inç büyüklüğünde QHD 2560x1440 piksel bir TN panel kullanıyor. Hızlı yenileme ve tepki süreleriyle bilinen TN ekranlar; renk çeşitliliği, kontrast ve izleme açısı özellikleri bakımından bazı eleştirilere maruz kalıyor ancak pek çok firmanın oyuncu monitörlerinde bu paneli tercih ettiğini de unutmamak gerekiyor.

AOC Agon AG273QZ neler sunuyor?

Arka kısmında 2 adet HDMI 2.0 girişi bulunan monitör, bununla birlikte 2 adet DisplayPort 1.4 girişi ve bir USB modülüne sahip. Bu USB modülü, USB 3.2 (1. Nesil) için 4 tane bağlantı noktası sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak 2 adet 5 W stereo hoparlör, mikrofon girişi ve kulaklık çıkışı da monitörde yer alıyor.

Monitör işinde oldukça tecrübeli olan AOC, Agon oyuncu monitörleriyle birlikte AOC Game Colour, AOC Shadow Control ve üçü özelleştirilebilir toplamda altı oyun modunu daha kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar, bu özelliklere AOC’nin en yeni OSD arayüzünü veya G-Menu OSD Software yazılımını kullanarak erişebilirler.

AOC Agon AG273QZ’nin fiyatı ne kadar?

İngiltere merkezli bir teknoloji inceleme sitesi olan Hexus’a bir e-posta gönderen AOC, bu ay içerisinde piyasaya sürülecek olan Agon AG273QZ için tavsiye edilen satış fiyatının 769 euro (5.129 TL) olduğunu söylüyor.

27 inçlik AOC Agon AG273QZ’nin teknik özellikleri: