Call of Duty: Modern Warfare’e Yeni Bir Harita Eklendi

Son zamanların en çok oynanan FPS oyunlarından biri olan Call of Duty: Modern Warfare'e ikiye ikilik savaş alanı sunan yeni bir harita eklendi. Bazaar adı verilen bu harita, oyundaki mevcut haritaların çoğundan daha küçük.

Geçtiğimiz günlerde 2. sezonu yayınlanan popüler FPS oyunu Call of Duty: Modern Warfare, en son güncellemeyle birlikte yeni bir haritaya daha kavuştu. Oyuncuların ikiye iki olarak savaşabilecekleri ‘Bazaar’ haritası, tecrübeli oyuncular için eğlenceli bir savaş deneyimi vadediyor.

Normal şartlar altında 2. sezonun ilk gününde oynanabilir olması planlanan yeni harita, bazı aksaklıklardan dolayı o zamanlarda yayınlanamadı. Nihayet oyuna eklenen bu savaş arenası, Activision’ın aktardıklarına göre Urzikstan topraklarında yer alıyor. Oyunda mevcut olan birçok haritadan daha küçük olan Bazaar, bu anlamda oyun becerilerini geliştirmek isteyen oyuncular için çok daha fazla sayıda yakın mücadele olanağı sunuyor.

Call of Duty: Modern Warfare’de bu hafta sonu boyunca iki kat XP etkinliği olacak:

Bununla birlikte yeni Gunfight modu haritası, tekrar canlanma aktif olmayacak şekilde oyuncuları 2'ye 2’lik karşılaşmalara yerleştirecek. Karşılaşmaya yerleştirilen oyunculardan 6 galibiyete ulaşan ilk takımsa maçı kazanacak ve zafere ulaşacak. Bu harita, çok büyük yenilikler sunmasa da oyunculara eğlenceli dakikalar yaşatabilir.

Yeni Bazaar haritasının yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare oyuncularını bekleyen yeni etkinlikler de bulunuyor. Bu noktada oyuncular, 28 Şubat gününden itibaren aktif olacak şekilde bütün hafta sonu boyunca 'iki kat XP' elde edebilecekler. 28 Şubat’ta saat 19.00’da başlayacak olan Double XP etkinliğinin, Battle Pass ilerlemesi veya silahlar için geçerli olmayacağını da hatırlatalım.

Tüm bunlara ek olarak oyunun belki de en çok merak edilen konularından biri olan ‘Battle Royale’ modu hakkındaki belirsizlik hâlâ daha devam ediyor. Ne Activision ne de Infinity Ward tarafından resmi onay almayan bu mod, bazı kaynakların belirttiğine göre en geç birkaç hafta içerisinde oyuna eklenecek ve mart ayının başlarında oynanabilir olacak.