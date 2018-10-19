Apple'ın en popüler ürünlerinden biri olan Apple Watch'un 4. nesil saatleri, bugün itibari ile Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki Apple Watch Series 4'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 2018 model iPhone’lar ile birlikte tanıttığı Apple Watch series 4’ü bugün itibari ile Türkiye’de satışa sundu. Peki 4. nesil Apple Watch kullanıcılarına hangi özellikleri vadediyor ve fiyatı, bu özellikleri karşılayacak seviyede mi?

Apple, lansman sırasında yeni nesil Apple Watch’ların bağlantı, fitness ve sağlık konuları ön planda tutularak yeniden tasarlandığını belirtti. Bu tasarım yenilemesine cihaz ekranının büyümesi de dahil. Yeni Apple Watch’ların 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutu bulunuyor.

Apple’ın lansman sırasında üzerinde durduğu bir diğer konu iste saat arayüzleri oldu. 4. nesil Apple Watch’un widget’ları özenle hazırlandı ve kullanıcılar, tek bir saat arayüzünde birden fazla konuda bilgi alabilecekler.

Apple’ın açıklamasına göre saatin azami pil ömrü 18 saat. Egzersiz sırasında ise 6 saat pil ömrü sunuyor. Dürüst olmak gerekirse fitness ve sağlık için tasarlandığı söylenen bir saat için oldukça kısa bir pil ömrü. Ayrıca saat, 50 metre derinliğinde suya dayanabiliyor.

Peki fiyatı ne olacak? Apple, 4. nesil Apple Watch’ların fiyatını 3500 TL olarak açıkladı. Cihazın en büyük rakibi olan Galaxy Watch’un 2200 TL fiyatı olduğu düşünülürse, Apple'ın yine ciddi bir etiket farkı koyduğu ortada.