Uzun yıllardır varlığını yükselen bir ivme ile sürdüren teknoloji devi Apple, başarısına gelecek yıllarda farklı ürünlerle yön verecek gibi görünüyor.

Apple denince çoğumuzun aklına iPhone, iPad ya da Mac türevi cihazlar geliyor. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de bulunsa da şu bir gerçek: Şirket, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun salı günü dağıtılan araştırma notlarına göre, firma 2020’de artırılmış gerçeklik gözlüklerini, 2023-2025 yılları arasında ise kendi markasını taşıyan arabalarını piyasaya sürebilir.

1 trilyon dolarlık değer seviyesine ulaştıktan sonra, hedefinin 2 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmak olacağını belirten Kuo, bunun artırılmış gerçeklik gözlükleri ve Apple arabaları ile sağlanabileceğini ifade etti. Artırılmış gerçeklik sektörünün dijital ve fiziksel dünyaları birleştirdiğini öngören ve bu sebeple de bu teknolojiye güvendiklerini belirten saygıdeğer analist, söz konusu cihazlar üzerinde çalışan yüzlerce araştırmacının olduğunu da açıkladı.

Öte yandan çalışanların farklı departmanlarda olduğunu ve hepsinin ortak bir amaç için artırılmış gerçeklik ürünlerine hizmet ettiğin söyleyen Kuo, kendilerinin bu sektör için çalışan tek firma olmadıklarını da açık yüreklilikle ifade etti. Bunlara ek olarak Apple, bir diğer yıldız ürünü olarak da Apple arabalarını işaret ediyor. 2023-2025 yılları arasında piyasaya sürülebileceği öngörülen araçlar, şu an için California yollarında özerk sürüş testlerini sürdürüyor.